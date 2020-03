Fauci: A társadalmi távolságtartás eredményes

A társadalmi távolságtartás eredményes, de az új típusú koronavírus járványa továbbra is veszélyes – jelentette ki Anthony Fauci, a járvány megfékezését célzó intézkedéseket irányító amerikai kormányzati munkacsoport tagja kedden a CNN hírtelevíziónak adott interjújában.

A járványügyi szakember – aki az allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója – arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban még nem következett be fordulat a Covid–19 betegség terjedésének megakadályozásában. Hozzáfűzte azonban, hogy reményei szerint a meghozott intézkedésekkel lassítani lehet a vírus terjedését.

„Nem tennék erre a tőzsdén, mert nem akarom, hogy bárki is túlzottan bizakodó legyen, csak azt szeretném, hogy folytassuk a megkezdett munkát” – utalt az amerikai tagállamok többségében már életbe léptetett szigorító intézkedésekre.

Rendeletben tették kötelezővé az otthonmaradást Marylandben

A szigorító intézkedésekről beszélt, szintén a CNN hírtelevízióban, kedden Larry Hogan marylandi kormányzó is. Marylandben hétfőn rendeletben tették kötelezővé az otthonmaradást. A kicsiny keleti parti tagállamban élők csakis nélkülözhetetlen munka elvégzése, valamint élelmiszer- és gyógyszervásárlás okán léphetnek ki az utcára, a rendelkezést a hatóságok szigorúan betartatják. Hogan a keddi televíziós interjúban elmondta, hogy a szabályt megszegőket vagy ötezer dolláros pénzbüntetésre, vagy egy évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik.

A republikánus kormányzó kifejtette: a szövetségi kormányzat és az egyes tagállamok kormányzói is tisztában vannak azzal, hogy még mindig nincs elegendő számú gyógyászati segédanyag, védőruha és vírusteszt. „A tesztek nélkül tényleg vakrepülést folytatunk” – hangsúlyozta.

Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója kedden, a szokásos napi sajtótájékoztatóján elmondta: az állam 170 kórházában háborút folytatnak a Covid–19 ellen. Hangsúlyozta, hogy a New York-i egészségügyi rendszerben az állami és a magánintézmények olyan módon és mértékben dolgoznak együtt, mint korábban soha.

A járvány teljesen új típusú megközelítést kíván

Elmondta azt is, közölte a kórházak és az egészségügyi intézmények vezetőivel, hogy ez a járvány teljesen új típusú megközelítést kíván, nem lehet úgy dolgozni, ahogyan eddig mindig is dolgoztunk.

Cuomo közölte azt is, hogy az öccse, Chris Cuomo, aki a CNN televízió műsorvezetője, megfertőződött a koronavírussal.

A New York államban és New York városában kialakult nehéz helyzetet jellemzi, hogy a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség kedden megkezdte hűtőkamionok küldését, mert New York városában megteltek a halottasházak, nem tudják hol tárolni a holttesteket.

A The Wall Street Journal című napilap arról közölt exkluzív riportot, hogy New York egyik tekintélyes egészségügyi intézményében a napi gyakorlat részévé vált a mérlegelés, hogy ki kerülhet lélegeztetőgépre, és kinek nem tudják biztosítani ezt az életmentő lehetőséget.