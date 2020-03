Egy tengeralattjáró-parancsnok tanácsai, hogyan éljük túl a karantént

Ha azt gondoljuk, hogy nehézséget jelent a házi karantén betartása, gondoljunk azokra, akik több hónapig szűk térben élnek vagy dolgoznak. Ilyen lehet például egy tengeralattjárón szolgálni.

Ryan Ramsey, a Brit Királyi Haditengerészet egykori parancsnoka a BBC-nek elmondta, volt alkalom, hogy megszakítás nélkül 286 napot töltött szolgálatban. Öt pontban fogalmazta meg tapasztalatait Ramsey arról, hogyan birkózzunk meg az elszigeteltséggel.

Érdemes lehet mindenkinek megfogadni.

Elsőként azt emelte ki, hogy alakítsunk ki egy napi rutint, amelyet tartsunk is be. Ha ez sikerül, akkor az idő is gyorsabban telik, és könnyebb lesz elviselni az izolációt.

Második tanácsa arról szólt, hogy tartsunk rendet, tisztaságot magunk körül.

Ajánlott, hogy a minket körülvevő bizonytalanság miatt adjuk meg magunknak a lehetőséget arra, hogy kivonjuk magunkat a napi folyamatokból egy kis időre. Relaxációval, pihenéssel csökkenhet szorongásérzetünk.

A karantén ideje alatt szembesülünk majd családtagjaink rossz szokásaival. Ez elkerülhetetlenül konfliktusokhoz vezethet. A lényeg, hogy ezeket még csírájában elfojtsuk.

Ötödik tanácsa pedig az, hogy kommunikáljunk sokat egymással. Hívjuk fel ismerőseinket, családtagjainkat – tanácsolta.

Üzenetét azzal zárta a parancsnok, aki a HMS Turbulance atom-tengeralattjárón teljesített szolgálatot 2008 és 2011 között, hogy az embereknek lehetőségük van kimenni a friss levegőre, és a lehetőségek szerint a szabadban lenni, miközben ez a tengeralattjáró személyzetének hónapokon át nem adatott meg.