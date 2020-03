Több száz lélegeztetőgépet adományoz New Yorknak a Tesla

A lélegeztetőgépeket az amerikai kormány által jóváhagyott kínai gyártóktól vásárolta meg a Tesla, és a vezérigazgatója szerint az első adományozott gépeket, amelyeket New York államban osztanak szét, pénteken kézbesítik – írta a BBC.

I spoke with @elonmusk late last night. He’s donating hundreds of ventilators to New York City and State, including our public hospitals. We’re deeply grateful. We need every ventilator we can get our hands on these next few weeks to save lives.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 27, 2020