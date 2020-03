Társadalompolitikai téma lett Mándoki Leslie írása Németországban

Mándoki László, művésznevén Leslie Mandoki Németországban élő magyar zenész és zenei producer legújabb Facebook-bejegyzése nagy port kavart, társadalompolitikai téma lett írása Németországban.

„Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor tíz évvel ezelőtt, a kapzsiság és a spekuláció feldöntötte a bankokat a hazárdjátékával, krízisbe robbantunk bele. A mostani helyzetben, napjaink hősei az ápolók, orvosok, akik az időseket ápolják, vagy a pénztárosok akik a szupermarketben ülnek. Ők a system releváns emberek, nem pedig a kapzsi spekulánsok, akik még ebben a szituációban is, amikor megremeg az emberiség, és megremeg a föld, még most is arra fogad, hogy a tőzsdén az árfolyamok csökkenjenek” – mondta Mándoki a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

„Az esszém népszerűsége, amelyet a nagy médiák is Németországban felkaptak, arra vezethető vissza, hogy nyilvános levélben felszólítottam Angela Merkel kancellárasszonyt, hogy a csökkenő árfolyamokra való fogadást tiltsák be. A kapzsi nyerészkedést azon, hogy valakinek rosszabb lesz, be kellene tiltani” – fűzte hozzá. Szerinte szét kellene választani, hogy mi a bank, mi a befektetési bank, és mi a nyerészkedés, amiről itt szó van.

Elmondta azt is, megdöbbentette, hogy a magyar ellenzék nem fogadta el a koronavírus elleni törvényt, miközben Németországban a nép és az ellenzék is a kancellár mögé állt. „Természetes dolog, hogy a parlamenti ellenzék ebben a helyzetben a kormányt támogatja, mert most a népről, a hazáról van szó” – tette hozzá.