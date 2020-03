Európa-szerte különleges jogrend segíti a járvány elleni védekezést

A koronavírus-járvány elleni védekezés értelmében több nyugat-európai ország is különleges jogrendet vezetett be, amelynek keretében veszélyhelyzetet hirdettek ki a többi közt Finnországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában is – közölte legfrissebb elemzését ismertetve a Századvég Alapítvány pénteken.