Bakondi: A koronavírus-járvánnyal új szintre lépett a migráció jelentette egészségügyi probléma

Politikai akarat kérdése az illegális migráció megállítása – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en

Bakondi György arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balkánon minden nemzetállam lezárta határait, a migránsokat zárt táborokban helyezik el és szűrik a koronavírus-fertőzötteket, így sikerült megfékezni a mozgásukat.

Ebből is látszik – tette hozzá –, hogy ez csak politikai akarat kérdése. Miután pedig a befogadóállamokban is terjed a járvány, a lakosság védelméért ott is szükség lenne a migránsok táborokba gyűjtésére és koronavírus-szűrésére, különben rosszabbodhat a helyzet – mondta.

Bakondi György hangsúlyozta: az illegális migráció eddig is jelentett egészségügyi problémát, de ez a koronavírus-járvánnyal új szintre lépett.

A címlapfotó illusztráció.