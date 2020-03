A SpaceX kézfertőtlenítők és maszkok gyártásával segíti a járvány elleni küzdelmet

Bár Elon Musk sokáig próbálta elbagatellizálni a koronavírus-járvány okozta károkat, most már egyik cége, a SpaceX is aktívan részt vesz a betegség elleni küzdelemben.

A SpaceX saját kézfertőtlenítőket és arcvédőket gyárt azzal a céllal, hogy a kész termékeket a kórházaknak adományozva segítse a koronavírus-világjárvány elleni küzdelmet – derült ki egy kiszivárogtatott céges tájékoztató e-mailből. A társaság azt is tervezi, hogy vérvizsgálatokat tart a székhelyén, Hawthorne-ban, és mérlegelni fogja az ehhez szükséges eszközök biztosítását a többi SpaceX telephelyen is – írta a The Verge.

Eddig 75 maszk készült

A SpaceX alkalmazottainak elküldött e-mailben az áll, hogy a létesítményekben az anyagmérnöki, egészségügyi és biztonsági csapatok által készített háztartási kézfertőtlenítők megfelelnek az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ irányelveinek, és hatékonyak a koronavírus elleni védekezésben.

Az arcvédőket ugyanaz a csapat gyártja, amely a személyzet felszerelését és az űrruhákat is készíti. A mérnökök eddig 75 maszkot készítettek, melyeket – az e-mail szerint – további 100 Tyvek kezeslábassal együtt egy Los Angeles-i orvosi központnak adományoztak.

A kiszivárogtatott tájékoztatóból az is kiderült, hogy a vállalat miként segíti alkalmazottait a járvány ideje alatt. A SpaceX vezetői az összes telephelyen megfelezték az ételek árát a büfékben és étkezőkben, míg az órabéres alkalmazottak a jelenlegi helyzetben az ujjlenyomatuk helyett a belépőkártyájukat használhatják a munkaidő elszámolására.

Musk korábban nem tartotta olyan súlyosnak a helyzetet

Az e-mail, amelyben a cég bemutatja az egészségügyi és egyéb területen dolgozók támogatására tett intézkedéseit, csupán néhány héttel azután lett kiküldve az alkalmazottaknak, hogy a vállalat vezérigazgatója, Elon Musk könnyelmű megjegyzéseket tett a betegségről.

Musk, aki eredetileg azt mondta, hogy a koronavírus-járványt körülvevő pánik észszerűtlen, többször megpróbálta elbagatellizálni betegség súlyosságát. Egy korábbi e-mailben azt írta az alkalmazottaknak: nagyobb esélyük van autóbalesetben meghalni, mint a vírus miatt.

Eddig két SpaceX dolgozó koronavírustesztje lett pozitív, míg többen karanténba kerültek. A BuzzFeed jelentése szerint a vállalat dolgozói aggodalmuknak adtak hangot a biztonságuk miatt, mivel a válságos időszakban is be kellett járniuk a munkahelyükre.

A címlapfotó illusztráció.