Szentélyt támadtak meg terroristák Kabulban

Fegyveresek támadtak egy szikh szentélyre Kabulban szerdára virradóra, legkevesebb négy embert megöltek.

Az afgán belügyminisztérium azt közölte, hogy a biztonsági erők és a támadók között tűzharc bontakozott ki, amely jelenleg is tart. Értesülések szerint a támadók között öngyilkos merénylők is voltak. A Tolonews című afgán hírportál szemtanúkra hivatkozva robbanásokról számolt be.

A támadás elkövetését egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára, ebben a hónapban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei már megtámadtak egy kabuli, síiták által szervezett emlékünnepséget, és több mint húsz embert megöltek.

A szunnita többségű Afganisztánban a szikhek – a síitákkal együtt – gyakran válnak diszkrimináció áldozatává. A tálib kormányzat idején sárga karszalag viselésére kötelezték őket, noha a rendelkezést betartását nem ellenőrizték.

Az elmúlt években Afganisztán hindu és szikh közösségének nagy része Indiában keresett menedéket.

