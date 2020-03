Nemzetközi humanitárius programot indít az ENSZ

A Covid-19 világjárvány az egész emberiséget fenyegeti – mondta szerdán New Yorkban António Guterres ENSZ-főtitkár, aki bejelentette, hogy decemberig globális humanitárius programot indítanak, amelyhez 2 milliárd dollár adományt kért.

„Erre a fenyegetésre az egész emberiségnek reagálnia kell. Létfontosságú a globális fellépés és szolidaritás” – tette hozzá Guterres, videoüzenetben mutatva be az új ENSZ-tervet.

„Az országok egyéni válasza nem lesz elég” – hangsúlyozta a volt portugál kormányfő, aki a múlt héten halottak millióiról beszélt, amennyiben nem valósul meg a szolidaritás.

A terv célja, hogy a legszegényebb országokban is harcolhassanak a vírus ellen, és kielégítsék a legsérülékenyebbek – a nők, a gyermeket, az idősek, a fogyatékkal élők és a krónikus betegek – igényeit – tette hozzá az ENSZ-főtitkár.

A járványnak az AFP francia hírügynökség adatai szerint december óta 19 246 halottja és 427 ezer diagnosztizált fertőzöttje van. A vírus immár a háborúk, természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás miatt humanitárius válságban lévő országokat is elérte.

Az ENSZ által szerdán indított, a Washington által az amerikai gazdaság számára felszabadított 2000 milliárd dollárhoz viszonyított szerény összegű adománygyűjtést április és december között akarják felhasználni.

A kért összeg 2,012 milliárd dollár, ebben már szerepelnek az ENSZ különböző szakosított szervezetei, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Élelmezési Világprogram (WPF), a Menekültügyi Főbiztosság, az UNICEF, az ENSZ gyermekalapja által kért összegek is. A WHO 450 millió, az UNICEF 405 millió, a WPF pedig 350 millió dollárt kap.

Az ENSZ-főtitkár kérte a 193 tagállamot a humanitárius segítség folyósításának folytatására is. Ebből évente 100 millió ember részesül világszerte. A segély híján a koronavírus-világjárvány más járványokat – kolera, kanyaró – is kiválthat – figyelmeztetett a világszervezet.

A 80 oldalas humanitárius tervet a különböző szakosított ENSZ-szervezetek valósítják meg, és a nem kormányzati szervezetek is közvetlen szerepet kapnak benne. Koordinátora a brit Mark Lowcock, az ENSZ humanitárius ügyekben illetékes főtitkárhelyettese lesz.

A befolyt összegekből orvosi berendezéseket vásárolnak a betegek teszteléséhez és ápolásához, kézmosó helyeket állítanak fel a menekülttáborokban, tájékoztató kampányokat szerveznek és humanitárius légihidat biztosítanak Afrikával, Ázsiával és Latin-Amerikával.

Az országok szerinti szükségletek felmérése jelenleg is folyik. A tervben mintegy húsz, segélyre szoruló ország szerepel, közöttük több olyan állam, ahol konfliktus van – Afganisztán, Líbia, Szíria, a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, Jemen, Venezuela, Ukrajna -, de az iráni és az észak-koreai helyzetet is elemzik a dokumentumban.

Fogvatartottak sürgős szabadlábra helyezését javasolta szerdán Genfben Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, hogy elkerüljék a Covid-19 járvány pusztítását a túlzsúfolt börtönökben.

A főbiztos felszólította a kormányokat és az illetékes hatóságokat, dolgozzák ki minél előbb a börtönnépesség csökkentésére irányuló intézkedéseket, javasolva például az idősebb, beteg, illetve kis kockázatot jelentő fogvatartottak elengedése a koronavírus-világjárvány miatt.