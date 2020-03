Erdő Péter: A közös imádságnak nagy ereje van

Irgalmasságot kért az emberiségnek, támaszt a betegeknek és az őket ápolóknak Ferenc pápa. A katolikus egyházfővel a világ keresztényei egyszerre mondták a Miatyánk-imádságot, így könyörögtek az Úrhoz.

(Fotó: MTI/EPA)

Ferenc pápa a pápai lakosztály könyvtárszobájából jelentkezett be. Rövid beszédet mondott, majd latinul elimádkozta a Miatyánkot.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a közmédiának azt mondta: a közös imádságnak nagy ereje van. Hozzátette: a történelem során erre már korábban is többször volt példa.

„A közös imádságnak nagy ereje van, hiszen mindannyian Krisztus testéhez tartozunk. Biztos az, hogy az egyház a történelem során újra és újra imádkozott például a járványok esetében is, kérte Isten irgalmát, kérte ,hogy lelki megújulás fakadjon a kiállt szenvedésből, és elmúljon ez a csapás, hiszen a járvány is a maga módján egy természeti csapás. Tehát egyszerre szenvedés, és kihívás is az emberiség számára, hogy keresse a megoldást, a védekezés lehetőségét is, de ezt bizalommal kell keresni, mert a világban nem véletlenül vagyunk jelen, hanem a gondviselő Isten szeretetéből” – fogalmazott.