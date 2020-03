Az ismert fertőzöttek számának további jelentős emelkedése után szinte teljes kijárási tilalom lép életbe Izraelben, és a járványügyi bizottság megalakításával elkezdte működését a március elején megválasztott új törvényhozás – jelentette kedden a helyi média.

A kép illusztráció. Az al-Aksza mecset kapuját zárja be egy őr Jeruzsálemben 2020. március 15-én (Fotó: MTI/AP/Mahmúd Illean)

A nyilvántartott betegek száma egy nap alatt több mint kétszázzal nőtt, 1651-re emelkedett, és közülük 31-en súlyos, lélegeztetőgépen lévő betegek, hárman pedig közvetlen életveszélyben vannak az egészségügyi minisztérium jelentése szerint.

Az egészségügyi minisztérium teljes kijárási tilalmat kért, de a pénzügyminisztérium a gazdaság teljes összeomlásától tartva tiltakozott, és végül a kormány hétórás, videóbeszélgetésen zajló vitája után kompromisszum született. A döntések szerint további szigorú korlátozásokat vezettek be a lakosságra nézve, de tovább működhetnek a fontosabb gazdasági egységek.

Keddtől az egyelőre egy hétig tartó új rendelkezések szerint a házon kívüli sportolás és a kutyasétáltatás is kizárólag a lakóhelytől legfeljebb ötven méter távolságra történhet. Ennél messzebbre csakis munkavégzés, élelem és gyógyszervásárlás miatt lehet elhagyni az otthonokat, s csakis az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak lesznek nyitva. A közösségi közlekedés is fokozatosan leáll, és a személyautókban is csak egy ember utazhat.

Az ország kórházaiban dolgozó, több mint száz osztályvezető főorvos levelet intézett Reuven Rivlin államelnökhöz, amelyben a beavatkozását kérik annak érdekében, hogy a koronavírus egészségügyi vonatkozásait jelenleg irányító Mose Bar Sziman-Tov, az egészségügyi minisztérium igazgatója helyett orvos álljon az egészségügyi rendszer élére, aki hozzáértőbb módon kezelheti a válságot. A levél szerint a szinte napi rendszerességgel tartott sajtótájékoztatókon ismertetett helyzettel szemben a kórházakban gyakran hiányoznak a vírussal szemben a személyzetet védő alapvető eszközök is.

Tel-Aviv után kedden Haifán, Beér-Seván és Jeruzsálemben is megnyílik a mentőszolgálat működtetésével olyan állomás, ahol előzetes egyeztetés után a betegség tüneteit mutató izraeliek autóikkal áthajthatnak az erre a célra felállított sátrakon, amelyekben néhány perc alatt mintát vesznek tőlük a fertőzöttséget kimutató teszthez.

Izrael hétfőn este két repülőgépen hazaszállította Olaszországból az ezt kérő állampolgárait. Rendkívüli biztonsági óvintézkedések közepette vitték a több mint háromszáz utast Tel-Avivba, majd onnan a Genezáreti-tó, helyi nevén a Kineret partján lévő szállodához.

A kneszet hétfőn megszavazta hat bizottság megalakítását az átmeneti kormány munkájának ellenőrzésére. A bizottságok szavazását bojkottálta a Benjámin Netanjahu vezette jobboldali Likud párt, valamint a mögötte felsorakozott jobboldali-vallásos pártokból álló tömb. Ez a csoport a március másodikai választások után kisebbségbe került a törvényhozásban. A centrista Kék-fehér párt vezetésével létrejött egy „koronabizottság” is, amely a járvánnyal kapcsolatos kormányzati munkát felügyeli a jövőben.

A legfelsőbb bíróság hétfő este arra kötelezte Juli Edelstein eddigi házelnököt, hogy legkésőbb szerdáig tartson szavazást utódlásáról. A Likud párthoz tartozó Edelstein hétfő esti, a legfelsőbb bírói grémiumhoz intézett levelében kijelentette, hogy nem fogad el ultimátumokat, és nem volt hajlandó meghatározni azt az időpontot, amikor szavaznának a házelnöki tisztség betöltéséről. A bíróság ezek után legkésőbb szerdáig kötelezte erre. Az öt bíró egyhangú határozata szerint szükséges a beavatkozásuk, különben veszélybe kerülnének a parlamenti demokratikus rendszer alapjai.

A Kék-fehér párt és a mögötte felsorakozott – az eddigi kormányfővel, Benjámin Netanjahuval szemben álló – pártok hatvanegy képviselővel többségbe kerültek a százhúsz tagú kneszetben, és Edelstein helyére Meír Kohent, a Kék-fehér párt politikusát szeretnék megválasztani. A Likud bejelentette, hogy Edelstein leváltása után abbahagyja az egységkormányról folytatott tárgyalásokat, és azzal fenyegették meg a Kék-fehér pártot, hogy így várhatóan negyedszer is a választási urnákhoz járulhatnak az izraeliek.