Hiába a figyelmeztetés: zsúfolásig vannak a metrókocsik Londonban

A figyelmeztetés ellenére a reggeli csúcsforgalomban sok londoni a tömegközlekedést használta. A brit lapokban zsúfolt metrókocsikról közöltek képeket.

Tube is rammed with non-critical workers despite social distancing guidance pic.twitter.com/UvBVN60TlV

— The Sun (@TheSun) March 24, 2020