Az állampolgárok megfigyelésével fékeznék meg a vírust

A kormányok szerte a világon minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek megakadályozni a koronavírus terjedését. Ennek egyik eleme a technológiai cégek által kezelt helyadatok felhasználása. Sokan attól tartanak, hogy a kormányzatok a járványügyi helyzet lecsengésével visszaélhetnek ezekkel.

A VPN internetes kutatócég összeállított egy listát azokról az országokról, amelyek a technológiai cégek adatait felhasználva követik nyomon állampolgáraik mozgását ebben a rendkívüli helyzetben – közölte a Business Insider gazdasági hírportál.

Valahol csak általános szinten monitorozzák az emberek mozgását, de valahol egyes személyekre lebontva, hogy ellenőrizzék, hogy betartják-e a hatósági karantént.

A VPN vezetője Samuel Woodhams elmondta, hogy ezek a kormányzati intézkedések jogosak, de arra figyelmeztetett, hogy sérülhetnek az emberek személyiségi jogai. Félő, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül az állampolgárok kormányzati megfigyelése általános normává válhat.

Dél-Koreában a hatósági kontaktkutatás eredményei elérhetők bárki számára az interneten. A kormány a fertőzött emberek helyadatait és bankkártya használatát is felhasználva készített interaktív térképet. Így bárki ellenőrizheti visszamenőleg, hogy járt-e olyan területen, ahol később a vírussal megfertőzött emberek megfordultak. De nem bíznak semmit sem a véletlenre.

Ugyanis a kormány SMS üzeneteket küld azoknak, akikről feltételezhető, hogy veszélyeztettek lehetnek. Például egy szöuli lakos olyan üzenetet is kaphatott az elmúlt hetekben, hogy február 20-án az egyik megnevezett karaoke bárban szórakozó ember is megfertőződött a gyilkos vírussal. De arra is volt példa, hogy a kormányzati oldalon tették nyilvánossá egy vírusfertőzött állampolgár pontos mozgását.

Az iráni kormány arra kérte állampolgárait, hogy töltsenek le egy mobilapplikációt, amellyel a lakosok egyfajta öndiagnózisnak vethették alá magukat. Az AC19 nevű appot azonban a Google törölte a Play Store kínálatából. Ennek magyarázata az volt, hogy az öndiagnosztikára épülő kérdéssor nem alkalmas arra, hogy valaki egyértelműen megállapíthassa magáról, hogy fertőzött vagy sem.

Az izraeli kormány a múlt héten fogadott el egy olyan törvényt, amely bírósági végzés nélkül engedi az állampolgárok mobiltelefonjainak nyomon követését. Benjamin Netanyahu elismerte, hogy a korábban a terroristák elleni harcban használt módszerek sérthetik az emberek személyiségi jogait. Ugyanakkor előírják, hogy az összes összegyűjtött adatot 30 nap elteltével törölni kell.

A szingapúri kormány pénteken indított egy mobiltelefonos alkalmazást közös nyomkövetés néven. A felhasználók ezen keresztül értesülhetnek arról, hogy voltak-e legfeljebb kétméteres közelségben egy később pozitív tesztet produkáló személlyel legalább 30 percen keresztül. Az appot ismertető videóban a készítők kiemelik, hogy személyes adatokat nem kezeltek.

Sok országban okoz gondot, hogy a hatósági karanténba rendelt emberek nem tartják be a szabályokat. Tajvanon erre dolgoztak ki megoldást. A rendszer azonnal jelez, ha az érintett személy elhagyná otthonát.

Ausztria legnagyobb távközlési szolgáltatója a Telekom Austria kedden jelentette be, hogy a felhasználók mozgásának feltérképezésére a hatóságokkal megosztja az előfizetők adatait anonim módon.

A technológiát korábban turisztikai célpontok látogatottságának mérésére használták. Az anonim adatszolgáltatás nem sért személyiségi jogokat, nyilatkozták az applikáció fejlesztői.

Belgiumban, Németországban és a járvány európai gócpontjának számító Olaszországban szintén hasonló lépéseket tettek.

A német telekom cégek a járványügyi hatóságnak küldik meg adatokat, ebből pedig könnyen lemodellezhető az emberek mozgása, ami segít a vírus terjedésének követésében.

Az olasz kormány a karanténszabályok ellenőrzésére használja a mobilcégek adatait. Eddig mintegy 40 ezer emberrel szemben indítottak eljárást, mert nem tartották be ez előírásokat.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt napokban jelentettek be további szigorításokat, az iskolák és kocsmák bezárását. Boris Johnson kormánya is tárgyalásokat folytat a távközlési cégekkel, hogy betekintést nyerjenek az emberek mozgásába. Az Egyesült Királyság vezető egészségügyi szakemberei is támogatják, hogy a technológiai cégek adatait használják fel a kontaktkutatásban.

A lap információ szerint Washington is a Facebook és a Google helyadatait használná fel a járvány terjedésének nyomon követésére, bár ezt Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója a napokban cáfolta.