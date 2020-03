Dél-Koreában lassul a járvány

A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra. Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött országgal, – köztük Kína – veszi körül.

Kissé emelkedett az új koronavírus által fertőzöttek száma szombatra Dél-Koreában, miután az országban még terjednek a csoportos fertőzések, ugyanakkor nőtt a súlyos esetek száma. A pénteken diagnosztizált 147 új megbetegedéssel 8799-re nőtt az összes eset száma a dél-koreai betegségellenőrző központ (KCDC) szerint.

Szombatig 104 páciens halt meg Dél-Koreában és 62 fertőzött állapota válságos. Ugyanakkor az előző napi 379 helyett 2612 teljesen felgyógyult pácienst távozhatott a kórházból.

A hatóságok fokozottan ügyelnek az új gócokra

A napi új fertőzöttek száma lassulásról tanúskodik, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra, így egy szöuli call centerre és tegui, valamint észak-kjonszangi idősotthonokra. A csoportos fertőzések teszik ki az összes megerősített fertőzés 80,7 százalékát. Dél-Koreában eddig összesen 327 509 gyanús esetet teszteltek, ebből 303 ezernek az eredménye lett negatív.

Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, ami járványhoz vezethet és súlyos terheket rakhat az egészségügy vállára.

Az egykori brit gyarmaton 273 bizonyított eset van és négyen haltak meg. „A hazatérők rohama legalább két hétig tart. A behurcolt megbetegedések okozta járvány súlyosabb, mint a világjárvány ellen az utóbbi két hónapban vívott harc bármelyik szakaszában” – mondta Carrie Lam hongkongi kormányzó. A Kínához tartozó autonóm területen meghatározatlan ideig zárva tarnak az iskolák, és április 24-ig elhalasztják az egyetemi felvételiket.

A Fülöp-szigeteken, ahol alig egy hete vesztegzár alá helyezték a legnagyobb északi szigetet, szombaton 77 új koronavírus-fertőzést jelentettek, így az összes eset száma 309-re nőtt. Az országban a COVID-19 járványnak 19 halálos áldozata van, tizenhárman épültek fel a betegségből – közölte az egészségügy-minisztérium.

Maria Rosario Vergiere egészségügyminiszter-helyettes szerint az ország hamarosan 100 ezer tesztet kap Kínától, Dél-Koreától és Bruneitől.

Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a koronavírus-világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött ország – közöttük a vírus kiindulópontja, Kína – veszi körül. Januártól péntek estig 176 gyanús esetet teszteltek, és egyik teszt sem volt pozitív a kormány szerint. További 12 esetben még várnak az eredményre.

Bangkokban bezáratták legalább három hétre a bevásárlóközpontokat

A thaiföldi fővárosban, Bangkokban a helyi hatóságok bezáratták legalább három hétre a bevásárlóközpontokat, éttermeket, iskolákat, fodrászatokat, stadionokat, golfpályákat, masszázsszalonokat. Az intézkedés alól mentesülnek a házhozszállítást vállaló értelmek, a gyógyszertárak, a friss élelmet árusító piacok.

Thaiföldön szombatra 89 új esetet diagnosztizáltak, a héten ez már a harmadik rekord napi növekedés. Az új esetek közül 32-en egy ökölvívó mérkőzésen fertőződtek meg.

Az összes megbetegedések száma egyelőre 411. A közegészségügyi minisztérium szerint egy beteg meghalt, 366-ot kórházban ápolnak és 44-en gyógyultak távozhattak a kórházból.

Törölték az újévi ünnepségeket Thaiföldön

A thaiföldi kormány kedden jelentett be korlátozó intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében, így törölték az újévi ünnepségeket is. A Thai AirAsia fapados légitársaság szombaton jelentette be, hogy április 29-ig felfüggeszti nemzetközi járatait. A thaiföldi légi közlekedési hatóság rendelete értelmében vasárnaptól csak egészségügyi igazolással lehet Thaiföldre lépni.

A malajziai egészségügy-minisztérium szombaton öt új halálesetet és 153 új megbetegedést jelentett be, ez utóbbiak közöl 90-en a múlt hónapban egy mecsetben fertőződtek meg, ahol legalább két tucat ország állampolgárai vettek részt. A Kuala Lumpur közelében 16 ezer ember részvételével tartott négynapos vallási rendezvényen fertőződött meg a malajziai esetek 60 százaléka, 714 ember. Az országban összesen 1183 esetet és nyolc halálesetet tartanak nyilván.

Szingapúrban szombaton jelentették be az első haláleseteket: egy 75 éves szingapúri nővel és egy 64 éves malajziai férfivel végzett a SARS–CoV-2 vírus. A délkelet-ázsiai városállamban eddig 385 pozitív esetet jelentettek.

Indonézia 81 új fertőzést és hat új halálesetet jelentett szombaton, így összesen 450-en fertőződtek meg és 38-an haltak meg a világ legnépesebb muzulmán országában – közölte egy egészségügy-minisztériumi illetékes. Egy nappal korábban Jakarta kormányzója szükségállapotot hirdetett ki két hétre a fővárosban.