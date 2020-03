Védőmaszkokban tartja alakuló ülését az új szlovák parlament

A koronavírus-járvány miatt zárt ajtók mögött kezdődött meg pénteken az új összetételű szlovák törvényhozás alakuló ülése, a képviselők védőmaszkokban és gumikesztyűkben jelentek meg.

Eskütételük után az új képviselők az egyes parlamenti tisztségekre jelölt személyekről szavaztak.

Még a nap folyamán beadja kormánya lemondását Peter Pellegrini távozó miniszterelnök Zuzana Caputová államfőnek, aki szombaton nevezi majd ki az Igor Matovic vezette új kabinet tagjait.

Az új összetételű 150 fős parlamentben, ahol az alkotmányos törvények elfogadásához három ötödös többségre van szükség, Igor Matovic négypárti kormánykoalíciójának 95 mandátuma lesz (ez valamivel több mint 63 százalék).

A Matovic vezette legerősebb kormánypártnak, a február végi szlovák parlamenti választáson győzelmet szerző Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevű jobboldali mozgalomnak 53 képviselője lesz a törvényhozásban. A koalíció többi tagja, a Boris Kollár vállalkozó vezette, jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina) 17, a Richard Sulík vezette, klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) 13, az előző államfő, Andrej Kiska vezette centrista liberális Emberekért párt pedig 12 képviselővel rendelkezik majd a parlamentben.

A Caputová által már elfogadott összetételű új szlovák kormányban a miniszterelnöki poszton túl hét minisztérium vezetéséért lesz felelős az OLaNO mozgalom, ők jelölték az új pénzügyminisztert, Eduard Hegert, az új belügyminisztert, Roman Mikulecet, és az új védelmi minisztert, Jaroslav Nadot is. A Család Vagyunk két tárcát és egy miniszterelnök-helyettesi posztot kapott, illetve a parlament elnökének posztja is az övék, amelyet a párt elnöke, Boris Kollár tölt majd be. Az SaS egy miniszterelnök-helyettesi posztot és három minisztériumot kapott, köztük a külügyminisztériumot, amelynek élére Ivan Korcok kerül. Az Emberekért párt – amelynek vezetője Andrej Kiska volt államfő kedden jelentette be, hogy egészségügyi okokból lemond parlamenti mandátumáról – két tárcát vezethet majd, köztük az igazságügyi minisztériumot, amelynek élére Mária Kolíková kerül.

