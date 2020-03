Befolyásolhatja az amerikai elnökválasztást is a koronavírus

A koronavírus-járvány befolyásolhatja a november 3-i amerikai elnökválasztás végkimenetelét – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A szakértő ezt azzal indokolta, hogy Donald Trump amerikai elnök ütőkártyája a jó állapotban lévő, stabil növekedést mutató gazdaság lenne, de az a járvány miatt lassulni fog, ezt pedig kihasználhatják a demokraták.

Szerinte azonban Joe Bidennek, a Demokrata Párt lehetséges elnökjelöltjének is sok gyenge pontja van. Több kérdésben is megváltoztatta álláspontját, és az is elképzelhető, hogy a párton belüli, Bernie Sanderst támogatók a 2016-os választáshoz hasonlóan Donald Trumpra voksolnak vagy nem szavaznak – vélekedett.

A címlapfotó illusztráció.