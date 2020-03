Szlovákiában újabb 19 személy fertőződött meg

Szlovákiában csütörtökön újabb 19 embernél mutatták ki a Covid-19 vírusfertőzést, és így már 123-ra emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma – jelentette be Peter Pellegrini, szlovák kormányfő csütörtökön.

Szlovákiában összesen közel 2500 személyt teszteltek már a vírus jelenlétére, a fertőzöttek közül 35-öt kezelnek kórházban.

Közben elhagyhatta a kórházat, és 14 napos házi karanténba került az az 52 éves férfi – anyjával együtt -, akinél két héttel ezelőtt elsőként diagnosztizálták a vírusfertőzést. A pozsonyi egyetemi kórház – ahol mindkettejüket kezelték – szóvivőjén keresztül azt közölte, hogy a férfi és anyja azért kerülhettek haza, mert már nem mutattak tüneteket.

Csütörtökön bebizonyosodott az is, hogy két napja infarktusban halt meg az a 84 éves nő, akinél a vizsgálat során megállapították, hogy ugyancsak vírusfertőzött volt.

Ukrajnában a járványügyi helyzetre való tekintettel felfüggesztették az országos lapok és magazinok nyomtatását. Az országos óvintézkedések nyomán bezártak a nyomtatott sajtót árusító kioszkok, és a lapok kiszállításával foglalkozó vállalatok is felfüggesztették tevékenységüket.

A Sztrana című lap csütörtökön közölte: a karantén idejére, április 3-ig nem jelennek meg nyomtatott formában a többi között a KP na Ukraine, a Vesztyi, a Fakti, a Novoje Vremja, a Korreszpondent és a Futbol című lapok.

Mindemellett a Holosz Ukraini parlamenti lap, amely a jogszabályok szövegét is közli, továbbra is meg fog jelenni nyomtatott formában, ahogy számos helyi – többnyire előfizetés alapján járó – újság is. Az ukrán posta zavartalanul végzi tevékenységét, így a levelek kézbesítését is.