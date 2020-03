Megakadtak az afganisztáni béketárgyalások a fogolycsere miatt

Dzsavid Fajszál, az afgán nemzetbiztonsági tanács szóvivője csütörtökön megismételte: Kabul álláspontja változatlan, a fogolycsere feltételeként elvárják a táliboktól, hogy hagyjanak fel a vérengzésekkel, és garantálják, hogy a szabadon bocsátott foglyok nem térnek vissza a háborúskodáshoz.

Zalmay Khalilzad, az amerikai külügyminisztérium afganisztáni különmegbízottja szerdán azt mondta, Washington szeretné, ha a foglyok kölcsönös szabadon engedése mielőbb megkezdődne a februárban Dohában megkötött amerikai-tálib megállapodás értelmében. A Twitteren a különmegbízott kifogásolta, hogy még egyetlen rabot sem engedtek el annak ellenére, hogy a felek kölcsönösen kifejezték erre irányuló elvi elkötelezettségüket.

The United States would like to see prisoner releases begin as soon as possible in line with the U.S.-Taliban agreement. No prisoners have been released to date despite the commitment to do so expressed by both sides.

