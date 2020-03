Donald Trump aláírta a koronavírus terjedése elleni segélycsomagot

Donald Trump amerikai elnök szerda este aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amelyet pár órával korábban fogadott el a képviselőház után a szenátus is – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint szerda éjjel.

Donald Trump amerikai elnök beszél a Fehér Ház vírusellenes munkacsoportjának sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2020. március 17-én (Fotó: MTI/EPA/Pool/Kevin Dietsch)

A 250 milliárdos összegből az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Ezek közé tartozik az órabérben dolgozók fizetett betegszabadsága, a munkanélküliségi biztosítás kiterjesztése és az ingyenes vírusteszt biztosítása is.

A voksolás után Mitch McConnell, a szenátusban többségben lévő republikánusok frakcióvezetője fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a segélycsomag „a képviselőház demokrata párti politikusai és Trump elnök munkatársai közötti jó szándékú, kétpárti együttműködés eredménye”.

Közben a törvényhozók szerdán este is folytatták az egyeztetéseket az amerikai közéletben „nagy csomagnak” elkeresztelt, a gazdaság segítését és élénkítését célzó csomagtervről. Ennek összege 1000 milliárd dollár lehet, bár Steve Mnuchin pénzügyminiszter több interjúban is azt hangoztatta, hogy a végső érték az 1300 milliárdot is meghaladhatja.

Szerdán a kongresszusban bejelentették: Mario Diaz-Balart floridai republikánus képviselő megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ő az első törvényhozó, akinél diagnosztizálták a kórt. Az 58 éves politikus azonban nem utazik haza Miamiba, mert a felesége rákbetegségen esett túl, és az egészségügyi hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a szív- és érrendszeri, valamint tüdőbetegséggel, továbbá rákkal, cukorbajjal küszködőkre különösen nagy kockázatot jelent az új típusú koronavírus.

A szövetségi kongresszusban nem vezettek be különösebb óvintézkedéseket. Nancy Pelosi házelnök nem engedélyezte a távszavazást, Mitch McConnell szenátor pedig közölte, hogy a szerdai voksolásnál csak arra vigyáztak, hogy a szenátorok legalább kétméternyi távolságra legyenek egymástól. McConnell felhívta a politikusok figyelmét arra is, hogy lehetőleg ne csoportosuljanak a kongresszus folyosóin.

A címlapfotó illusztráció.