Törökország a járvány miatt lezárta Görögországgal és Bulgáriával közös határait

Törökország az új típusú koronavírus-járvány miatt lezárta Görögországgal és Bulgáriával közös határátkelőit a személyforgalom előtt – jelentette szerdán az NTV török hírtelevízió.

Recep Tayyip Erdogan, török elnök (Fotó: MTI/AP/Burhan Özbilici)

Cikkünk frissült.

A beszámoló szerint a teherforgalmat nem korlátozzák. Az értesülést a török állami hírtelevízió, a TRT Haber is közölte. Törökországnak három-három határátkelője van Bulgáriával és Görögországgal, utóbbiból az egyik kizárólag vasúti.

Az NTV ismertette, hogy Ankara a Törökország és Görögország között, az Égei-tengeren közlekedő kompjáratokat is leállíttatta. A hírtelevízió tudatta, hogy a görög és a bolgár állampolgárok, valamint azon a harmadik országok állampolgárai, akik az utóbbi 14 nagyban Görögországban és Bulgáriában tartózkodtak, csütörtök 0 óra után már nem léphetnek be Törökországba.

A sajtóhír megjelenésével egy időben Recep Tayyip Erdogan török elnök a járvány elleni küzdelmet koordináló ülésen elnökölt Ankarában.

Erdogan az egyeztetést követő beszédében egy összesen 100 milliárd lírás – mintegy 4,9 billió forint – átfogó segélycsomagot jelentett be a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, amelynek keretében a török vezetés többek között “az ország zászlóshajóját”, a Török Légitársaságot is támogatásról biztosította, de emelte a nyugdíjminimum értékét is.

A török államfő egyúttal arra kérte a lakosokat, hogy ha nem kötelesek, ne hagyják el otthonaikat, és kerüljék a társadalmi érintkezést, amíg a fertőzésveszély el nem múlik. „Ha mindannyian figyelmesen betartjuk az óvintézkedéseket, az otthontartózkodás idejét három hétre tudjuk korlátozni” – hívta fel a figyelmet.

Törökországban az új típusú koronavírusnak hivatalosan 98 fertőzöttje van, a kórban eddig egy ember vesztette életét.

A török vezetés a járvány terjedésének megállítása céljából a napokban az egész ország területén bezáratta egyebek mellett az iskolákat, a színházakat, a mozikat, a koncerttermeket, a kávézókat, a vidámparkokat és az uszodákat. Törökország ezen túlmenően 20 országgal – köztük több európai országgal is – leállította a légiközlekedést.