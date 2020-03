Nemcsak Magyarországon, egész Európában hatalmas fennakadások vannak a határokon. A legtöbb ország lezárta határait a külföldiek előtt, és ellenőrzik is a belépőket. Az egyik cseh határátkelőnél több mint 50 kilométeres kocsisor volt reggel. Torlódás volt a francia–svájci és a francia–spanyol határon is – hangzott el az M1 Híradójában.

Több tíz kilométeres dugó alakult ki szerdára virradóra egy Németország és Lengyelország közötti határátkelőnél, miután a lengyelek is bevezették az ellenőrzést a koronavírus miatt. Minden személyautós és kamionos papírjait egyenként ellenőrzik, és megmérik a sofőrök testhőmérsékletét is.

A helyzet a cseh–lengyel határon is hasonló volt, több mint 50 kilométeres dugó alakult ki a cseh oldalon. Napközben Lengyelország három átkelőt is megnyitott, hogy átterelje a forgalmat. Az intézkedésnek köszönhetően napközben javult a helyzet, délután már csak 10 kilométeres sor várt az átkelésre.

A francia–svájci határon is több ezer francia vendégmunkás ült órákig a dugóban kedden. Az országba csak a svájciak léphetnek be, vagy akik ott dolgoznak, például a kórházi ápolók 60 százaléka francia.

A spanyol–francia határon is szigorúan ellenőrizték az autósokat. Visszafordították azokat, akik engedély nélkül akartak belépni az országba. Spanyolországba is csak a spanyolok léphetnek be, vagy azok, akik ott dolgoznak.

Európában, Olaszország mellett Spanyolországban a legsúlyosabb a helyzet a koronavírus miatt. Egy éjszaka alatt megduplázódott a halálos áldozatok száma, és már több mint 11 ezer fertőzöttet tartanak számon.

A címlapfotó illusztráció.