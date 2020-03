Trump: A járvány várhatóan július végéig, augusztusig eltart

Az új típusú koronavírus járványa várhatóan július végéig, augusztusig eltart – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn délután a Fehér Házban a vírusellenes küzdelmet irányító kormányzati munkacsoport sajtókonferenciáján.

Donald Trump, amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

„Ha jól végezzük a munkánkat, akkor a szakemberek szerint júliusig, augusztusig megfékezhető a járvány” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump a kormányzat nevében javasolta, hogy az emberek, köztük a teljesen egészséges fiatalok is, kerüljék el az olyan összejöveteleket, ahol tíznél több személy van.

Megjegyezte ugyanakkor: úgy tűnik, hogy a Washingtonhoz közeli Camp Davidben megtarthatják a G7-es országok tanácskozását.

A gazdasági visszaesés mértékét firtató újságírói kérdésre válaszolva Trump hangsúlyozta: „nem a recesszióról gondolkodunk most, hanem a vírusról”. Hozzáfűzte: „a tőzsde majd gondoskodik önmagáról”. Megerősítette viszont, hogy a kormányzat támogatni fogja a légitársaságokat, amelyek egyébként 50 milliárd dolláros segítséget kértek.

A kormányzat átmeneti kórházak létrehozását fontolgatja

Az elnök egyúttal bejelentette, hogy a kormányzat átmeneti kórházak létrehozását fontolgatja. Szintén kérdésre válaszolva hozzáfűzte: gondolkodnak azon is, hogy a hadsereget igénybe vegyék az időleges kórházak kialakításához. Ezt Andrew Cuomo, New York állam kormányzója vetette fel egy hétfő reggeli televíziós interjújában.

Az ABC televízió műsorában a kormányzó elmondta: ismételten felkérte a hadsereg mérnöki karát, hogy segítsen több kórházi férőhely, elsősorban intenzív osztályok kialakításában.

Az amerikai elnök „feleslegesnek” mondta a keddre tervezett előválasztások bármelyikének is az elhalasztását. Kedden négy tagállamban és egy tengerentúli területen választanak az amerikaiak, és Ohio kormányzója, Mike DeWine a sajtókonferenciával egy időben vetette fel, hogy el kellene halasztani az államban tartandó előválasztást.

Trump leszögezte: a választások esetleges elhalasztásának ügyében a döntést az egyes tagállamokra bízza.

Deborah Birx főorvos, a kormányzati munkacsoport egyik tagja a sajtóértekezleten hangsúlyozta: amennyiben az amerikaiak a következő 15 napban betartják a kormányzat előírásait és javaslatait, „drámai változásokra” számíthatnak. Birx szerint különösen fontos, hogy az emberek ne vegyenek részt olyan összejöveteleken, ahol tíz főnél többen vannak.

Fontosnak mondta azt is, hogy abban az esetben, ha valaki akár csak enyhe tüneteket is észlel magán, a családtagjai is vonuljanak önkéntes karanténba legalább 14 napra.

A szövetségi legfelsőbb bíróság felfüggeszti a meghallgatásokat

Közben Washingtonban bejelentették: az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság felfüggeszti a meghallgatásokat. Így a többi között például meghatározatlan időre elnapolják a Donald Trump amerikai elnök adóbevallásainak vizsgálatát kérő beadvány mérlegelését is.

A legfelsőbb bíróság – amelynek kilenc tagja közül kettő nyolcvan évnél idősebb – közleményben tudatta, hogy a bírák a folytatják ugyan a napi munkát, de telefonon keresztül.

Az amerikai kommentátorok ezzel kapcsolatban emlékeztettek rá, hogy utoljára több mint száz évvel ezelőtt, az 1918-as spanyolnátha-járvány idején függesztették fel a munkát, azt megelőzően pedig 1793-ban és 1798-ban a sárgaláz-járvány miatt kényszerült tevékenysége átmenti felfüggesztésére.

Phil Murphy önkéntes tilalomra kérte a keleti parti tagállam lakosait

Hétfőn Phil Murphy, New Jersey kormányzója nem elrendelte, hanem önkéntes tilalomra kérte a keleti parti tagállam lakosait. Mint fogalmazott: reggel 8 és délután 5 óra között ne hagyják el otthonaikat, segítsék a koronavírus terjedésének megakadályozását.

A kormányzó úgy fogalmazott „a nem alapvető utazásokat nagyon erősen nem javasolja”. New Jerseyben egyébként rendkívüli állapot van érvényben.

Az intézkedést Murphy Andrew Cuomo New York-i és Ned Lamont connecticuti kormányzóval tartott közös sajtókonferencián jelentette be. A kormányzók bejelentették azt is, hogy hétfő estétől mindhárom államban mozikat, kaszinókat, éttermeket, presszókat és fitneszklubokat zárnak be. Az éttermekben csakis elvitelre szolgálhatnak ki vendégeket. A döntés visszavonásig érvényes.