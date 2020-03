Szlovákiában 72-re emelkedett a fertőzöttek száma

Szlovákiában 72-re emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma – jelentette be Peter Pellegrini kormányfő hétfőn Pozsonyban.

A vírussal diagnosztizált személyek többsége Pozsonyban van. Pellegrini közölte: várhatóan már szerdától kiterjesztik a hétfőtől hatályba lépett szükségállapotot, úgy, hogy az már nemcsak a kórházakra, hanem minden egészségügyi létesítményre vonatkozni fog, köztük a magántulajdonban lévőkre is.

Pozsonyban és több városban is olyan döntést hozott az önkormányzat, hogy a tömegközlekedést csak védőmaszkot használó emberek használhatják.

Portugália hétfőn jelentette a járvány első halálos áldozatát, a 80 éves férfinek volt egy meglévő betegsége is. Marcelo Rebelo de Sousa elnök összehívta szerdára a nemzetbiztonsági tanácsot, hogy megvitassák a rendkívüli állapot bevezetését. Portugáliában eddig 331 fertőzöttről tudni.

Sanna Marin finn miniszterelnök hétfőn egyéb intézkedések mellett bejelentette, hogy megkezdik az előkészületeket a határok lezárására, valamint várhatólag szerdától elrendelik minden iskola és egyetem zárva tartását az országban.

Hozzátette, hogy a válság gazdasági hatásainak csillapítása céljából ötmilliárd eurós pénzügyi csomagot terveznek elfogadni. Finnországban eddig 272 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak. Halálos áldozatokról egyelőre nem tudni.

A román legfőbb ügyészség a betegségek elleni küzdelem akadályozása gyanújával hivatalból indított bűnvádi eljárást a kórházban koronavírussal kezelt Vergil Chitac liberális szenátor ellen, aki miatt pénteken a román kormány tagjai és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetői is kénytelenek voltak házi karanténba vonulni.

A „megfázását” félvállról kezelő, és a „koronavírus-hisztériát” közösségi oldalán ironizáló Chitacnál március 13-án mutatták ki a koronavírust.

Az ukrajnai városok metróinak lezárására és a korlátozó intézkedések további szigorítására szólította fel a kormányt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videoüzenetében a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében.

A kormány hétfő este rendkívüli ülést tart, amelyen várhatóan döntést hoz Zelenszkij javaslatairól. Az elnök felszólította az infrastrukturális minisztériumot, hogy szerda déltől állítsa le a belföldi, települések közötti légi, vasúti és buszjáratokon zajló személyszállítást, továbbá a városi metróhálózatok működését.

Kanada beutazási tilalmat rendelt el a külföldiekkel szemben. Kivételt az amerikai állampolgárok képeznek. Justin Trudeau kormányfő otthonmaradásra szólította fel az embereket.

Az Egyesült Államokban New York, Connecticut és New Jersey államban hétfő estétől bezárják a mozikat, a kaszinókat, az éttermeket, a presszókat és a fitneszklubokat. New Jersey kormányzója hétfőn önkéntes kijárási tilalmat kért.

Az országos járványügyi és betegségmegelőzési központ ajánlásainak megfelelően mindhárom államban megtiltották azt is, hogy egyszerre 50 főnél többen jelenjenek meg közterületen. A szövetségi legfelsőbb bíróság felfüggeszti a meghallgatásokat. Hétfő délelőtti adatok szerint az Egyesült Államokban több mint 3700 embernél diagnosztizálták az új típusú koronavírust.