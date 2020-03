Merkel: Egységes intézkedéseket vezetnek be a német tartományok

Egységes intézkedéseket vezetnek be a német tartományok a koronavírus-járvány miatt az emberek közötti fizikai kapcsolatok korlátozására – jelentette be Angela Merkel kancellár hétfőn Berlinben.

Angela Merkel, német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Omer Messinger)

Kiemelte: a szövetségi kormány és a 16 tartomány közös irányelveit annak alapján dolgozták ki, hogy a tudomány megállapítása szerint a társadalmi távolságtartás, vagyis az emberek közötti közvetlen, fizikai kapcsolatok korlátozása a leghatékonyabb módszer a járvány lassítására.

Hozzátette, hogy a járvány lassítása elengedhetetlen az egészségügyi ellátórendszer fenntartásához, főleg az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) súlyos eseteinek kezeléséhez.

A gazdaság működéséről, az energiabiztonságról és lakosság ellátásáról gondoskodni kell, de fel kell függeszteni mindazon intézmények működését, amelyek hozzájárulhatnak a koronavírus terjedéséhez és nem szükségesek a mindennapi élethez.

A belföldi és a határokon átnyúló közlekedést is korlátozni kell – emelte ki Angela Merkel, hozzátéve, hogy mindenkinek mellőznie kell a belföldi és külföldi turistautakat. Ennek az alapelvnek az értelmében a szállodák csak a feltétlenül szükséges esetben fogadhatnak vendégeket, a csoportos buszos utazás pedig tilos.

A kancellár arról is szólt, hogy az eddiginél jobban össze kell hangolni az Európai Unió és a Schengen-övezet tagállamainak határigazgatási intézkedéseit. Ez fontos téma lesz az EU-s vezetők keddi videókonferenciáján – mondta. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: reméli, hogy a járvány legyőzése után sikerül majd visszatérni a schengeni övezeten belüli szabad mozgáshoz.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok egyeztetésén közös irányelveket dolgoztak ki, amelyeket mindenütt átültetnek a gyakorlatba. A bajor kormány ezt már meg is tette azzal, hogy katasztrófahelyzetet hirdetett a tartományra.

Az irányelvek szerint nyitva maradhatnak az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő-állomások, bankok, postahivatalok, tisztítók, fodrászok, újságosok, állateledel boltok, barkács- és kertáruházak, de az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne alakuljanak ki sorok.

Minden egyéb kiskereskedelmi üzletet be kell zárni. A kisipari szolgáltatók továbbra is folytathatják munkájukat.

Be kell zárni a szórakozóhelyeket, kulturális intézményeket, sport- és szabadidős intézményeket is, így például az éjszakai klubokat, a múzeumokat, az edzőtermeket és az állatkerteket. Be kell zárni a játszótereket is, valamint a templomokat, zsinagógákat, mecseteket és egyéb vallási intézményeket.

Egy sor intézmény korlátozottan látogatható, köztük a kórházak és a rehabilitációs intézetek. A vendéglők és szállodák üzemeltetését is úgy kell átszervezni, hogy a lehető legkisebb valószínűséggel terjedjen tovább a vírus.

Német hírportálok beszámolói alapján a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatok szerint Németországban hétfő este 6821 koronavírus-fertőzést tartottak számon. Ez 1194 esettel több az egy nappal korábbi 5627-nél. A járványban 17 ember halt meg, 8 Észak-Rajna-Vesztfáliában, 5 Bajorországban, 3 Baden-Württembergben és 1 Hamburgban.