Alkalmazkodnak a bezártsághoz az utcai élethez szokott spanyolok 

Bingó partik az ablakokban, videokonferencián elköltött étvágygerjesztők: az utcai élethez szokott spanyolok filozofikus beletörődéssel próbáltak meg vasárnap alkalmazkodni a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását célzó házi elkülönítéshez.

Alcala de Henares, 2020. március 16.

Spanyol katonák és rendőrök matracokat szállítanak egy szállodából a városi kórházba a spanyol főváros közelében fekvő Alcala de Henaresben 2020. március 16-án. Spanyolországban, amelyet Európában Olaszország után a második legsúlyosabban érint a koronavírus-járvány, egy nap alatt több mint 7700-re nőtt a fertőzések száma, a halottaké pedig elérte a 288-at.

MTI/EPA/EFE/Fernando Villar

Spanyolországban, amelyet Európában Olaszország után a második legsúlyosabban érint a járvány, egy nap alatt 2000-rel – több mint 7700-re – nőtt a fertőzések száma, a halottaké pedig elérte a 288-at a vasárnapi adatok szerint. Az exponenciális növekedés láttán a szocialista Pedro Sánchez kormánya szombaton vészhelyzetet hirdetett és megtiltotta a spanyoloknak, hogy fontos okokat – munkába járás, élelmiszer-beszerzés – leszámítva elhagyják otthonukat. Ez a páratlan helyzet legalább két hétig tart.

„Imádok sétálni. Az orvosom is azt mondja, hogy az én koromban ez nagyon jót tesz. Nem semmi két hétig itthon maradni, de most ez kell tennünk” – mondta Antonio Martín, aki Barcelonában egy újságért szaladt le, és csak ezért hagyja el naponta egyszer a lakást. A rendvédelmi szervek Madrid egyes negyedeiben betartatják a tilalmat, figyelmeztetve a járókelőket, hogy tilos a séta. A városi rendőrség még drónokat és hangosbeszélőket is bevet, hogy rábírja a járókelőket az otthonmaradásra.

A lelki oldalt a legnehezebb kezelni

„A dolog lelki oldalát a legnehezebb kezelni” – ismerte el Miriam Burgués 41 éves újságíró, aki Madrid keleti részében lévő lakásában kényszerül férjével és két – 5 és 10 éves –lányával házi karanténba. „ A lányok eddig nyugodtak voltak, de nem tudom, mi lesz pár nap múlva. Ha az embereknek elegük lesz, nem tudom, mi fog történni” – mondta.

A lányok szerda óta nem járhatnak iskolába, üzenőprogramon keresztül vesznek részt az órákon. A tanáruk rugalmassági és tornagyakorlatokat is küld, hogy formában maradjanak – mondta el Burgués asszony.

María Mosquera 40 éves egészségügyi alkalmazott megpróbál az élettársával és a gyerekével normálisan élni. „Itthon iszunk aperitifet, tegnap (szombaton) csináltunk egy romantikus vacsorát, kiöltöztünk, gyertyákat gyújtottunk, mintha bárba mentünk volna”. Hétéves kislánya eleinte pityergett, mert a barátaival akart játszani. „Amióta elmagyaráztuk neki, normálisan él, elmondtuk, hogy arra is jó a helyzet, hogy együtt játszhatunk kreatív játékokat” – tette hozzá María, aki jógázik és most először kenyeret is sütött otthon, a Madrid melletti San Lorenzo del Escorialban.

Egyre több ötlet időtöltésre

A bezártság ellen a #YoMeQuedoEnCasa (Otthon maradok) hashtagen egymást követik a zseniális ötletek. Mint Olaszországban, a zenészek itt is az interneten küldenek meghívót az ablakban tartott „koncertjeikre„, az aktív sportolók otthon végezhető gyakorlatokat osztanak meg. A dél-spanyolországi Sevillában egy szomszédokból álló csoport bingót játszik a balkonokon. Barátok videokonferencián söröznek együtt.

A múzeumok – közöttük a madridi Prado – online látogatásokat kínál, a drámaírók a netre teszik ki a műveiket, film- és sorozatközlők pedig ingyen tartalmakat tesznek elérhetővé.

A kvázi-karantén szolidaritási kezdeményezéseket is ihletett. A #YoTeHagoLaCompra (bevásárlok helyetted) hashtagen a Facebookon ingyen bevásárlást vagy gyógyszerbeszerzést kínálnak a koronavírussal szemben sérülékenyebb idősek vagy fogyatékkal élők számára.

Szombat este tízkor tapsorkán zúgott az erkélyekről az egészségügyi dolgozók tiszteletére, amelyet vasárnap is meg kívánnak ismételni.