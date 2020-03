A koronavírus elleni küzdelem finanszírozásáról egyeztettek az uniós pénzügyminiszterek

A 2020-ra vonatkozó eddigi terveket egyelőre félre kell tenni, a koronavírus veszélyt jelent az emberekre és a gazdaságra nézve is, ezért a terjedése elleni küzdelem minden korábbi gazdaságpolitikai törekvést felülír – jelentette ki Varga Mihály az eurózóna pénzügyminisztereinek kibővített videó-tanácskozását követően.

A Pénzügyminisztérium által hétfőn kiadott közleményben a tárcavezető kiemelte: a magyar álláspont szerint a vírusfertőzés elleni hatékony fellépéshez tagállami összefogásra van szükség, a járvánnyal kapcsolatos kiadásokat rugalmasan, a helyzethez igazodva kell kezelni az uniós költségvetési szabályrendszerben.

Az Eurogroup kibővített tanácskozásának témáit az érintett miniszterek videó-konferencia keretében vitatták meg – tájékoztatott Varga Mihály. Hozzátette, hogy kiemelten foglalkoztak az új koronavírus-járvány Európát és a világgazdaságot érintő hatásaival.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy minél hatékonyabban tudjon reagálni a fertőzés okozta kihívásokra. Jelezte, hogy jelenleg az egészségügyi rendszerek megerősítése, a kis- és középvállalkozásokat ért veszteségek enyhítése, a munkaerőpiacok, valamint a kevésbé ellenállóképes ágazatok védelme áll az uniós költségvetési politika középpontjában.

Ismertette, hogy döntés született egy 37 milliárd eurós pénzügyi alap elkülönítéséről, amelyből a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémákat enyhítik.

Az Európai Bizottság olyan beruházásösztönző intézkedést is tervez, amelynek részeként a kohéziós politikából tavaly fel nem használt mintegy 8 milliárd euró értékű előleget nem kellene visszafizetniük a tagállamoknak, hanem azokat megtarthatnák a nemzeti költségvetésekben – hívta fel a figyelmet Varga Mihály.

Tájékoztatott arról is, hogy az Európai Központi Bank elindítja a határozott idejű, eszközfedezet melletti hitelezési programjának újabb körét rendkívül kedvező kamatkondícióval, emellett az eszközvásárlási programját is újraindítja, 2020 végéig 120 milliárd euróval kész csillapítani a tőzsdéken tapasztalható piaci feszültségeket.

Magyarország helyzetét értékelve a miniszter elmondta: most a legfontosabb feladat az életvédelem, ehhez igazítják a forrásokat is. Az idei költségvetés a GDP 1 százalékának megfelelő tartalékot biztosít, de ha szükség lesz rá, további források is rendelkezésre állnak a koronavírus-járvány miatt felmerülő kiadásokra.

Emellett a kormány további 8,8 milliárd forintot különített el az egészségügyi ellátórendszer számára – emelte ki Varga Mihály. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva új gazdaságvédelmi akciótervet dolgoznak ki, amelynek legfontosabb célja a gazdaság újraindítása lesz.