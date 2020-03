A koronavírusos brit politikus anyja is fertőzött lett

Dorries kedden erősítette meg, hogy pozitív lett saját koronavírus-tesztje. Akkor hozzátette: a tisztviselők azon dolgoznak, hogy nyomon kövessék a járvány további terjedését, kezdve a potenciális hordozók közt számon tartott idősebb politikusokkal – írta az Independent.

A 62 éves politikus a Twitteren jelentette be pénteken, hogy édesanyja is megfertőződött.

„Megjött a 84 éves anyukám teszteredménye. Pozitív lett. A háború előtt született, jól van. Kemény fából faragták” – írta Dorries a bejegyzésében.

We have had my 84yo Mums results through. She tested positive. She’s a pre war baby, doing ok. Made of strong stuff. #Coronavirus

