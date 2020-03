Megnyílt a nyugati félteke legmagasabb kilátója

A fejlesztés alatt álló manhattani komplexum szerdától újabb funkcióval várja az érdeklődőket: 335 méter magasan megnyitotta különleges élményt nyújtó kilátóját, amelyben a látogatók a szabad levegőn, üvegtalajon állva szemlélhetik meg a várost egy háromszög alakú, kiugró részen – olvasható a CNN cikkében.

Az üvegtalaj biztonságos, ám még azoknak is kihívást jelent, hogy megtegyék rajta az első lépéseket, akiknek nincs tériszonyuk.

A kilátóból Manhattan, New Jersey és Brooklyn is jól látható, amit a látogatók pezsgőt iszogatva is csodálhatnak, ha megfizetik a belépő borsos árát.

Már maga a feljutás is izgalmas élmény: az 52 másodperces liftút mozihoz hasonló élményt nyújt, hiszen a falakon New York leghíresebb nevezetességei mutatkoznak egymás után a századik emeletig.