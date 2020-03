Német írók tiltakoznak Woody Allen életrajzának kiadása ellen

A német Rowohlt kiadó 15 szerzője nyílt levélben szólította fel hétfőn a hamburgi könyvkiadót, hogy álljon el Woody Allen, a nevelt lánya szexuális zaklatásával vádolt amerikai író, színész és Oscar-díjas filmrendező önéletrajzi könyvének megjelentetésétől.

Az aláírók szerint „nincs helye a kiadónál egy olyan ember könyvének, aki soha nem adott meggyőző választ nevelt lánya vádjaira, és aki a szexuális erőszakról szóló nyilvános vitát boszorkányüldözésként söpri félre”.

A szerzők kifogásolják azt is, hogy a szokásos gyakorlattól eltérően publikálás előtt nem ellenőrizték a könyvben szereplő állításokat, ami szerintük etikátlan és a szexuális túlkapások áldozatai iránti közönyről tanúskodik.

Az írók hangsúlyozzák, hogy céljuk nem a könyv betiltatása, Woody Allennek vannak más lehetőségei is a megnyilatkozásra, és abban nem okvetlenül kell támogatnia őt a Rowohlt kiadónak.

A Hachette amerikai könyvkiadó elállt Woody Allen életrajzának amerikai megjelentetésétől, miután a kiadó munkatársai széles körben tiltakoztak a könyv kiadása ellen, mert a hollywoodi rendező állítólag zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrowt.

A múlt héten a kiadói csoport tucatnyi dolgozója tagadta meg a munka felvételét New Yorkban és Bostonban, szolidaritást vállalva Ronan Farrow-val, Dylan Farrow-val és a szexuális zaklatások áldozataival. Allen gyerekei, Ronan és Dylan Farrow a Twitteren tiltakoztak az írás kiadása ellen.

Az Apropos of Nothing című kötet április 7-én jelent volna meg.

A 84 éves Allen önéletrajzának publikálását tavaly több kiadó is elutasította, amikor a gyerekmolesztálási vád tavaly ismét a címoldalakra került.