Újabb összecsapások a török–görög határon

Nem csökken a feszültség a török–görög határon, ahol folyamatosan próbálnak áttörni a migránsok. Több felvétel is készült arról, hogy a kerítést is megpróbálják lebontani. A görög kormány szerint a török hatóságok is segítenek nekik, közzétettek egy videót is, amely állítólag ezt bizonyítja. Közben a török belügyminiszter azt mondta: jelentősen felduzzadhat a Görögországba bejutni próbáló migránsok száma, mert ami eddig történt, az még semmi – hangzott el az M1 Híradójában.