Tömegek tartanak délre Észak-Olaszországból

A dél-olaszországi Puglia tartomány elnöke azonnali megállásra szólította fel azokat, akik az északi tartományokban elrendelt szigorú óvintézkedések bejelentését követően elindultak Olaszország déli térségeibe vasárnap. Az északon elrendelt mozgáskorlátozás ellenőrizhetetlen helyzetet teremtett az egész országban.

Michele Emiliano az olasz csizma sarkában található Puglia tartomány elnöke közösségi oldalán még éjszaka arra kérte az Észak-Olaszországban élő vagy dolgozó déli honfitársait, hogy ne induljanak el dél felé.

„Ha elindultatok, álljatok meg, és térjetek vissza északra. Szálljatok le az első vasútállomáson, ne szálljatok repülőre Bari és Brindisi felé, forduljatok meg az autókkal, és azonnal szálljatok le a buszokról” – írta Emiliano. Hangsúlyozta: „ne hozzátok Pugliába a lombardiai, venetói és emiliai járványt, menekülve a kormányrendelkezések elől”.

Jole Santelli szerint ez őrület

„Ez őrület” – nyilatkozta Jole Santelli az olasz csima orrában levő Calabria tartományi elnöke.

A felhíváshoz többek közt a dél-olaszországi Campania, Basilicata, Szicília, Szardínia kormányzója is csatlakozott az északi városokban tanuló, dolgozó déliek „hazazarándoklásának” megállítására. Bejelentették, hogy az északi „vörös zónákból” délre érkezőknek két hétig karanténban kell maradniuk. A tízmilliós Lombardia tartomány munkaerőpiacán több mint negyven százalékban dél-olaszok dolgoznak.

Toscana tartomány is arra kérte a szigorított óvintézkedésektől érintett szomszédos Emilia Romagna és Marche lakosait, ne menjenek át Toscanába.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

A kormányrendelet már a hivatalos közlönyben is megjelent, az intézkedések teljes tiszteletben tartása azonban még napokat vehet igénybe. Az óvintézkedések tiszteletben tartását területi szinten a prefektusoknak és más helyi hatóságoknak kell ellenőrizni.

Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piacenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét érintik. Megyeközpontként működő városokról van szó: területükön – a 10 milliós Lombardiát is beleszámolva – 16 millióan élnek.

Attilio Fontana kijelentette, nincs háborús helyzet

Lombardia tartományi elnöke, az önkéntes karanténba vonult Attilio Fontana kijelentette, nincs háborús helyzet, nem kell ellátási hiánytól tartani, és mindenki nyugodtan utazhat és munkába járhat. Az északkeleti Venetót vezető Luca Zaia aránytalannak nevezte az intézkedéseket: „helyeseltem a közösségi élet korlátozását, de ez túlzás, és teljesen betarthatatlan”.

A hatóságok továbbra sem közölték, mikor és ki zárja le ténylegesen az érintett térségeket. Miként lehet indokolni a területekről való ki- vagy belépés szükségességét. Sajtóértesülések szerint a fegyveres erők katonái és a rendőrség ellenőrizhetik a rendelkezésék betartását.

Az egészségügyi hatóságok szerint nagyon sok függ az egyéni magatartástól: emlékeztettek arra, hogy a korábbi óvintézkedések ellenére szombaton tele volt vásárlókkal Milánó központja, vendégek sokasága ült Padova presszóteraszain és az északi sípályák is teljes üzemben dolgoztak, miközben már két hete érvényes a találkozások, emberekkel teli helyek elkerülésére vonatkozó rendelet.

„Az olaszok egy része eddig nem vette komolyan a helyzetet, miközben a kórházak megteltek” – mondta Roberto Speranza egészségügyi miniszter.

Brusaferro: Lombardia és a többi terület nem lesz soha lezárva

Silvio Brusaferro a közegészségügyi hivatal igazgatója úgy vélte, Lombardia és a többi terület nem lesz soha lezárva, egyszerűen a legszigorúbban korlátozni igyekeznek a mindennapi mozgást a vírusfertőzés üteme növekedésének megállítására.

Matteo Salvini, a jobboldali ellenzék és a Liga párt vezetője közösségi oldalán a helyzet és az intézkedések azonnali tisztázását sürgette a Conte-kormánytól.

Salvini szerint a kormánynak érthetővé kell tennie, ki mit csinálhat, hogyan változnak meg a munkafeltételek, mi történik az áruszolgáltatással, a gyárakkal, az ingázókkal. „Nem engedhetjük meg, hogy az olaszok ne tudják megkeresni a kenyeret gyerekeiknek” – írta Matteo Salvini.