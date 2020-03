Már alvással is lehet pénzt keresni

Egyre több TikTok-felhasználó köszönheti népszerűségét annak, hogy élőben közvetíti alvását, sőt még jól is keresnek vele.

Az alvásukat közvetítő felhasználók akár több ezer követőt is szerezhetnek egy-egy éjszaka alatt, mindössze annyit kell tenniük, hogy telefonjukat az éjjeli szekrényre állítva elindítják a rögzítést lefekvés előtt – olvasható a The New York Times cikkében.

A legnépszerűbb videókra több milliónyi kedvelés érkezik néhány óra alatt, a lelkes nézők pedig digitális pénzérméket használva adományt küldhetnek a közvetítőnek, amelyet ő pénzre tud váltani.

Some TikTok users are going viral, gaining followers and even making cash by live-streaming themselves sleeping overnighthttps://t.co/uvQyi3teuP — The New York Times (@nytimes) March 8, 2020

Habár a TikTok felületén új trendnek számít, az alvásközvetítések már 2015 óta jelen vannak. A Twitch például – amely a gamerek játékait közvetíti élőben – megtiltja az ilyen jellegű videók készítését, bár ezt sokan figyelmen kívül hagyják. 2019 januárjában egy játékos véletlenül elaludt, a videó pedig több mint 3,6 milliós nézettséggel az oldal legnépszerűbb videója lett. Februárban pedig 18,5 millióan nézték, ahogy egy kínai férfi órákon keresztül alszik.

Hogy miben rejlik az alvásközvetítések népszerűsége, egyelőre két dologgal magyarázzák – egyfelől úgy tűnik, a nézők számára nem is igazán az alvó személye a lényeges, hanem a videónál létrejövő közösség, akik egymással beszélgetnek a közvetítés alatt.

A másik szempont, hogy a közönség betekintést kaphat valaki más életébe a színfalak mögé. Egy idegen alvását figyelni pedig meglehetősen különleges és furcsa, ami felkelti az emberek érdeklődését.

A kamera előtti alvás azonban nem mindenkinek megy jól. Az egyik felhasználó elmesélte, hogy többször felébredt a közvetítés alatt, és az egyik alkalommal, amikor épp 600-an nézték, sokan „felkiáltottak” a nézők közül, hogy „nézzétek, ébren van”.

Másfelől a közvetítések nyugtató hatásúak is lehetnek: sokszor kellemes zene szól a háttérben, van, aki az esti készülődését is bemutatja, és ezt nem csak a nézők, hanem a közlő is élvezi. Az egyik videókészítő szerint, mikor az alvását közvetíti, úgy érzi, a nézők vigyáznak rá, így nem történhet vele semmi rossz, ezért jobban ki tudja pihenni magát.