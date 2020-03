Szlovéniában és Horvátországban is tizenkettőre nőtt a fertőzöttek száma

Szlovéniában és Horvátországban is tizenkettőre nőtt az új koronavírussal megfertőződöttek száma, a kórokozó terjedése miatt a szlovén kormány betiltja a nagyobb rendezvényeket és összehívja a nemzetbiztonsági tanácsot – közölte a helyi sajtó szombaton.

A szlovén válságstáb szombaton tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy mind a 12 szlovén állampolgár külföldön fertőződött meg, köztük egy orvos is. Marjan Sarec szlovén ügyvezető kormányfő szombaton Twitter-oldalán bírálta a koronavírussal megfertőződött orvost, aki szerinte „hibásan és felelőtlenül” cselekedett. Az említett orvos Olaszországban síelt, majd miután hazatért, mindjárt elkezdett dolgozni.

Legalább 110 személlyel került kapcsolatba mielőtt kiderült, hogy elkapta a fertőzést, köztük a rendelőintézet 60 dolgozójával és 50 pácienssel. Az eset miatt teljesen lezárták a délkelet-szlovéniai Metlika város rendelőintézetét.

Az orvos rendelt a városban működő idősotthonban is. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a szlovén kormány a nap folyamán betiltja a nagyobb nyilvános, zárt térben tartandó rendezvényeket, különös tekintettel Metlikára és környékére, ahol egyéb intézkedéseket is bevezetnek a fertőzés terjedésének megállítására.

Horvátországban Varasd (Varazdin) városában regisztrálták a két újabb esetet. Jelenleg Zágrábban három, Fiumében (Rijeka) öt és Varasdon négy fertőzöttet tartanak karanténban. Horvátországban négyen kapták el a vírust külföldön, majd megfertőzték közeli családtagjaikat és ismerőseiket.