Online teszttel tárható fel, hogy ki szenved imposztor szindrómában

Egyesekben többször, másokban kevesebbszer, de a legtöbb emberben felvetődik, hogy a munkája nem tökéletes, az általa betöltött pozíciót nem megérdemelten szerezte meg, vagy más többet gondol róla, mint amit nyújtani tud.

Az imposztor szindróma valós pszichológiai jelenség. Azt jelenti, hogy hiába sikeres valaki, és van annak számtalan, maga és a környezete számára is látható bizonyítéka, mégis úgy érzi, hogy valójában csalás, ámítás az egész, ezért érdemtelen erre a dicsőségre. Ahelyett, hogy örülne annak amit elért, folytonos aggodalmaskodással tölti az időt, félve attól, hogy egyszer majd kiderül, hogy nem is olyan okos, jó vagy sikeres, mint amilyennek hiszik őt – fejtette ki oldalán Mráz Katalin pszichológus.

Csupán húsz állítás után kiderülhet, hogy mennyire érintett valaki

Az imposztor szindrómának számos jele van. A texasi fejlesztő, Nickolas Means által kidolgozott teszt pedig igyekszik feltárni, hogy ki, milyen mértékben szenved ettől a belső félelemtől – írta a Mirror.

A Clance Imposter Fenomenon Testen 20 állításra válaszolva kell megjelölni, hogy azok egyáltalán nem, ritkán, átlagosan, gyakran vagy nagyon igazak-e a kitöltő érzéseire, félelmeire.

A kitöltő a válaszok alapján egy pontszámot kap 0 és 100 között, ahol a nulla azt jelzi, hogy az adott személy nem szenved imposztor szindrómában, míg a százas érték azt jelenti, hogy ez a belső félelemérzet intenzíven jelen van nála.

Egyre jobban terjed az interneten

A teszt ezen a héten terjedt el a közösségi médiában, ahol sok felhasználó meglepve osztotta meg az eredményét.

„Nem tudom, hogy ez a teszt mennyire hiteles, úgy tűnik, hogy széles körű általánosításokkal dolgozik. Mégis határozottan érzem így magam, amiről már beszéltem másokkal is. Azt, hogy tényleg ilyen drámai-e a helyzet, nem tudom” – írta az egyikük a Twitteren.

So I don’t know about the validity of this test, it seems to be making broad generalisations. Still I definitely do feel this quite often and have talked to people about it. Whether it’s as dramatic as the results make it seem, I don’t know. #impostersyndrome pic.twitter.com/Dn6GBuWF90

— Mahir | LazyWings (@Mahir_LazyWings) March 6, 2020