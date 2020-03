Kisiklott egy expresszvonat Franciaországban

Cikkünk frissült.

Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akinek az állapota súlyos – közölték a helyi hatóságok.

Breaking: Officials in France report French TGV locomotive derails on the Strasbourg to Paris line, several casualties report. #BreakingNews #France #TGV pic.twitter.com/GoM7sTg6Qi

— Global Intelligence Solutions Ltd (UK) (@GIS_Breaking) March 5, 2020