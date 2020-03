Jól van a világ egyetlen ismert albínó orangutánja a borneói esőerdőben

A fehér bundájú, kékszemű nőstényt 2017-ben fogták el egy falu lakói Borneó középső részén, Kapuasz Hulu körzetben, a hatóságok két nappal később kiszabadították a ketrecből, amelybe a falusiak zárták. A bántalmazott albínó akkor rendkívül rossz állapotban volt, és egy állatmentő állomására került, ahol állapota gyorsan javult.

Indonesia’s only known surviving albino orangutan, Alba, is living independently in the jungle where she was released over a year ago. Alba was rescued in 2017 after being held captive by locals pic.twitter.com/tmv47tPcIw

— Reuters (@Reuters) March 3, 2020