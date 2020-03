Daniel David pszichológust lett a Babes-Bolyai rektora

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatói és diákképviselői Daniel David pszichológust, az egyetem jelenlegi rektorhelyettesét választották kedden az egyetem rektorává a következő négy évre – közölte honlapján a tanintézet.

Daniel David az ortodox teológus Ioan Chirilával, az egyetem szenátusának az elnökével versenyzett a tisztségért. A választáson a tanárok és diákképviselők mintegy 89 százaléka (1403 személy) vett részt, Daniel David a szavazatok 71,35 százalékát szerezte meg.

Az egyetem leköszönő rektora, Ioan Aurel Pop történész kitöltötte a két mandátumát, és időközben a Román Akadémia elnökévé is megválasztották.

A 47 éves Daniel David az elmúlt négy évben az intézmény kutatásért, versenyképességért és tudományos publikációiért felelős rektorhelyettese volt. Rektorjelölti programjában egy világszínvonalú egyetem felépítését ígérte a bizalom és a nyitás jegyében.

Szatmárnémetiben született, a BBTE-n szerzett pszichológusi diplomát, és ugyanitt szerezte meg a doktori fokozatot is. Tanulmányait azonban 1999 és 2002 között a New York-i Albert Ellis Institute-ban folytatta. Kolozsvári egyetemi tisztségei mellett az amerikai intézet kutatási igazgatói tisztségét is betölti.

Soós Anna, a magyar tagozat élére választott rektorhelyettes az MTI-nek elmondta: Daniel David egyértelmű üzenetet közvetített az egyetem multikulturális jellegét adó magyar és német tagozat felé azzal, hogy – ellenjelöltjével ellentétben – magyarul és németül is közzétette programját. Soós Anna elmondta: az elmúlt ciklusban Daniel Daviddal együtt voltak a BBTE rektorhelyettesei, és ebben a tisztségben is jól együtt tudtak működni.

A magyar tagozatvezető arról is beszámolt, hogy Daniel David és ellenjelöltje is előzetesen vállalta, hogy azt a személyt nevezi ki a magyar tagozatért felelős rektorhelyettesnek, akit a magyar tagozat vezetőjévé választ. A román oktatási törvény ezt nem garantálja. A magyar tagozat január végén ismét Soós Annát választotta vezetőjévé.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Románia legrégebbi, legnagyobb és legjobbnak minősített felsőoktatási intézménye. Az egyetemen jelenleg 44 ezer diák tanul, közülük 6500-an magyar tagozaton. Magyar nyelven 70 alapképzési és 48 mesterképzési szakot ajánl a tanintézet.

A BBTE a Báthory István erdélyi fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra emelt jezsuita iskolát és az 1881-ben létesített Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet is elődjének tekinti. Mai neve és szerkezete a magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem és a román tannyelvű Babes Tudományegyetem 1959-es egyesítésével alakult ki.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől (MOGYE) eltérően – sikerült életbe léptetni a 2011-ben elfogadott oktatási törvény előírásait, amelyek viszonylagos önállóságot biztosítanak a magyar tagozatnak.