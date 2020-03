Újabb rendőröket küld a magyar-szerb határ megfigyelésére Ausztria

Ausztria újabb rendőröket küld Magyarországra, a magyar-szerb vasúti forgalom megfigyelésére – jelentette be Karl Nehammer belügyminiszter az ORF Zib2 című műsorában. A tárcavezető arról is beszélt: Ausztria kész arra, hogy szükség esetén megvédje határait.

Ha ismét migránsok érkeznének az osztrák határhoz, a törvény értelmében megállítják őket – jelentette ki a belügyminiszter a vasárnap este sugárzott műsorban. Nehammer hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védeni. Arról is beszélt, hogy egy biztonsági hálózat kialakítására törekednek; ennek értelmében újabb rendőröket és szükség esetén anyagi támogatást is biztosítanak Görögországnak; segítik a menekültútvonalaknál elhelyezkedő kelet- és nyugat-balkáni országokat, és az intézkedés részeként újabb rendőröket küldenek a magyar-szerb határhoz is.

A migránsokat „hamis ígéretekkel” csalogatják a török-görög határhoz – mondta a belügyminiszter. Karl Nehammer hangsúlyozta: az embereknek meg kell érteniük, hogy ennek semmi értelme, ezért a származási országuk nyelvén, a közösségi médián keresztül próbálják megszólítani őket, hogy ne keljenek útra.

A tárcavezető hangsúlyozta az Európai Unió és a Törökország közötti megállapodás betartásának fontosságát is. Aggasztónak nevezte, hogy „emberek sorsából és szenvedéséből politikát csinálnak”, hiszen jelenleg 18 ezren keltek útra az Európai Unió irányába;

Emlékeztetett arra is, hogy Törökország a megállapodás értelmében 6 milliárd eurót kap az EU-tól. Recep Tayyip Erdogan török elnök újabb anyagi követelésére reagálva úgy fogalmazott: érthető, hogy az Európai Bizottság szigorúan ellenőrzi, mire fordítják a pénzt.

A címlapfotó illusztráció.