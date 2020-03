Továbbra is feszült a helyzet a török–görög határon

Folytatódtak az összecsapások az Európai Unió külső határánál. Könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékkel próbálják megakadályozni a görög katonák, hogy tömegével jussanak át a bevándorlók a török–görög szárazföldi határon. Egyes források szerint halálos áldozata is van az összecsapásoknak. A görögök szerint ez álhír, mint ahogy az is, hogy több tízezren átjutottak a határon. Szerintük a török propaganda terjeszti. Azt viszont a görögök is elismerik, hogy a tengeren százával hozzák a hajók a bevándorlókat és menedékkérőket – derült ki az M1 Híradójából.