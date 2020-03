Könyvszeretete miatt zaklatták társai a fiút – százötvenezer támogatót szerzett az Instagramon

A 13 éves brit fiú Instagramját arra használta, hogy könyvélményeiről írjon beszámolókat – olvasható az Independent cikkében. Iskolatársai azonban online csoportos beszélgetésükben gúnyolni kezdték, amelyhez a fiút is hozzáadták, hogy minden hozzászólást lásson.

Boy bullied over his love of books gains 150,000 Instagram followers https://t.co/KkvfnaunOo — The Independent (@Independent) March 2, 2020

A fiút ez nagyon megviselte, amit látva nővére leírta a történteket a Twitteren, hogy felhívja a figyelmet az ok nélküli zaklatásra. A fiú néhány óra alatt százötvenezer követőt szerzett a profilján, és rengeteg támogató üzenetet is kapott, többek között neves íróktól is, akik könyveikből is küldtek neki ajándékba.

A lelkes olvasó most már jobban érzi magát, és tovább írja könyvbeszámolóit, édesanyja pedig elmondta, reméli, hogy ez a történet ráébreszti az embereket arra, hogy a zaklatást nem szabad tolerálni, és érdemes időt szánni egy jó könyv elolvasására.