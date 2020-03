Hárman vesztették életüket az influenszer születésnapi partiján

A népszerű Instagram-influenszer, Jekatyerina Didenko születésnapi partiján szárazjeget öntöttek a medencébe, hogy feldobják a hangulatot, a meggondolatlan döntés azonban három emberéletet követelt – olvasható az Independent hírei közt.

Three dead after dry ice thrown into swimming pool during birthday party https://t.co/C5BQ6V2FFL

— The Independent (@Independent) February 29, 2020