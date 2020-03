Athén és Szófia is cáfolja migránsok tízezreinek átengedését

Törökország azt állítja, hogy vasárnap reggelig Edirne tartományon keresztül 76 358 migráns hagyta el az országot és lépett be az Európai Unióba, de ezt Athén és Szófia is cáfolja.

Menekültek érkeznek gumicsónakkal a Marica-folyón keresztül a görög-bolgár határhoz a törökországi Edirnében (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

A határon átengedett migránsokról Süleyman Soylu török belügyminiszter írt a Twitteren. Edirne Görögországgal és Bulgáriával határos.

Kraszimir Karakacsanov bolgár védelmi miniszter vasárnap egyenesen úgy nyilatkozott, hogy az országba egyetlen migráns sem érkezett, és a határon nyugodt a helyzet.

Bulgária pénteken kivezényelte a határra a csendőrséget, hogy megerősítsék a 259 kilométer hosszú bolgár-török határ védelmét. Karakacsanov arról is beszélt, hogy Bojko Boriszov bolgár kormányfő hétfőn találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Megerősítette a török határ védelmét Görögország is, amely vasárnap arról számolt be, hogy mintegy 10 ezer illegális határátlépést akadályozott meg Törökországból. A görög-török határnál könnygázt is bevetettek a kődobáló migránsok ellen. Athén azt állítja, hogy Törökország nemcsak nem tartóztatja fel a migránsokat, hanem aktívan segíti őket abban, hogy elérjék a határt.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök vasárnap este bejelentette, hogy Athén egy hónapra felfüggeszti a menedékkérelmek elfogadását. Tudatta azt, hogy az ország határain maximálisra emelték a készültség és az „elrettentés” szintjét. A görög kormányfő figyelmeztette a migránsokat, hogy ne próbáljanak illegálisan belépni az országba, mert vissza fogják őket küldeni oda, ahonnan jöttek.

Az ENSZ adatai szerint Törökországban mintegy 3,6 millió menekült él, akik Szíriából, Afganisztánból és Iránból érkeztek.

Törökország és az EU 2016-ban állapodott meg arról, hogy Ankara feltartóztatja a migránsokat és visszafogadja azokat, akik illegálisan érkeztek az Európai Unióba, a visszaküldött szíriaik helyett viszont az EU legálisan befogad Törökországban lévő szíriaiakat, emellett több milliárd euróval támogatja a menekültek ellátását Törökországban.