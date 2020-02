Szitokszóvá vált az NGO fogalma

Az NGO fogalom lassan szitokszóvá vált. Pontosan úgy, mint a baloldali és liberális körökben a n„nemzet” vagy „nemzeti” kifejezés. AZ NGO-k nevének elhasználódásáért azonban az NGO-k egy szűk csoportja felelős. A Földközi tengeren át taxiztató NGO-kat az Európai Unióban és a balliberális, bevándorláspárti körökben ünneplik annak ellenére, hogy szándékosan, nyíltan és büszkén megsértik egy-egy ország vagy közösség érvényben lévő jogszabályait.

A nemzetközi jog szerint a fő szabály az, hogyha valaki idegen kultúrából érkezik, akkor köteles a helyi viszonyokat, illetve a jogrendszer szabályait magára nézve kötelezőként elfogadni. Ezt nemcsak a jogalkotók, de minden normális ember is így érzi. Olaszországban a bevándorláspárti baloldali kormány idején azonban mintha ez nem is létezne. A Soros-szervezetek által küldött NGO-hajók most már szinte mind az olasz partokon kötnek ki, és az érkező migránsok szinte minden nap megszegik a nemzetközi normákat.

Megszavazták Salvini mentelmi jogának megvonását

Miközben az NGO-k büntetlenül migránsutakat szerveznek, az olasz kormánytöbbség megszavazta a volt belügyminiszter, Matteo Salvini, az ellenzéki Liga és a jobbközép koalíció vezetője mentelmi jogának megvonását. Salvini bejelentette, hogy

készen áll bíróság elé állni az olaszországi határok védelméért.

A tavaly nyáron az olasz partokra érkezett százharmincegy migráns öt napig nem kapott engedélyt a partraszállásra. Salvini kijelentette, hogy belügyminiszterként, olaszként és emberként is Olaszország biztonságát tartotta kötelességének. A legfontosabb kérdéseket azonban nem teszi fel a baloldali kormány.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány jogi szakértője az M1 Világ című műsorában elmondta, a kormánynak fel kéne tennie a követező kérdéseket: ki finanszírozza ezeket az NGO-kat, illetve legális-e finanszírozásuk. Azt a kérdést is meg kéne válaszolniuk, ki bízta meg az NGO-kat, milyen a kapcsolatuk az embercsempészekkel és hogy miért nem Észak-Afrikai, biztonságos tengeri kikötőket választanak arra, hogy ott kitegyék a migránsokat.

Mi is a gond az NGO-kal?

A rövidítés „nem kormányzati szervezetet” jelent, vagyis ezek a szervezetek kormányzatoktól függetlenül, valamilyen – jobb esetben –társadalmi szempontból előnyös és hasznos cél érdekében működő civil csoportok.

Eredeti funkciójuk szerint azon területeken tevékenykednének, ahol

egy kormányzat nehezebben vagy egyáltalán nem tud hatékonyan segíteni.

Nem állnak, nem állhatnak törvényeken felül, tevékenységük és finanszírozásuk átlátható és törvények által szabályozott kell legyen.

A gyakorlat Európában és más kontinenseken is más. Így fordulhat elő, hogy a migránsokat a Földközi tengeren át taxiztató NGO-kat az Európai Unióban és a balliberális, bevándorláspárti körökben ünneplik annak ellenére, hogy szándékosan, nyíltan

megsértik egy-egy ország vagy közösség érvényben lévő jogszabályait.

Még sem fenyegeti őket börtön vagy pénzbírság, vagy ha egy kormány erre vetemedne – lásd Salvini esetét – azonnal lefasisztáznák, lenáciznák, sőt, a törvényeket megsértő NGO-k beperelnék.

Az NGO-k, főleg a Soros György hálózatához tartozó, hatalmas anyagi forrásokkal és elképesztő politikai befolyással rendelkező csoportok így képesek politikai tényezőkké válni, irányítani a politikát. Noha ez a valódi céljuk, ezt rendre tagadják, és éppen ez a baj az NGO-kkal. Minden rendes demokráciában, legyen az liberális vagy illiberális, a politikai hatalmat, befolyást szerezni kívánók politikai pártokat hoznak létre, nyíltan, valódi szándékaikat nem elrejtve választásokon megmérettetik magukat, megszerzik a választók támogatását ahhoz, hogy céljaikat megvalósíthassák. Ha a választók nem azonosulnak szándékaikkal, nem szavaznak rájuk.

Az NGO-k azonban

kivonják magukat a demokrácia szabályai alól,

és a választók egyértelmű akarata ellenére vagy éppen azzal szemben is keresztül akarják vinni céljaikat. Ehhez pénzt, befolyást vagy éppen jogi kiskapukat használnak fel. Ez pedig meghazudtol mindent, amiről a demokrácia szól.

Jelenleg Soros György az a filantrópnak nevezett, vagy éppen gúnyolt oligarcha, akinek talán a legbefolyásosabb NGO-hálózata van a világon. Annyi pénzt bízott nemrég rájuk, mint egy kisebb ország teljes költségvetése.

Hazánkban is igen aktívak a Soros-féle NGO-k, egyértelműen politikai befolyásra törekszenek, és ezt nem ritkán társadalmi feszültségek szításával, a többség rovására teszik.

