Gigantikus gáttal védenék meg Európa északi részét

A Holland Királyi Tengerkutató Intézet két munkatársa nagyszabású tervvel állt elő. Tervük szerint az Északi-tengert körülzáró gátakkal lehetne megvédeni Európát az emelkedő tengervízszinttől. Az 550 milliárd eurós projekt más megoldásokhoz képest kedvező, bár gazdasági és ökológiai hátrányokkal is jár.

A Northern European Enclosure Dam (NEED) névre keresztelt projekt két gigantikus gátrendszer segítségével lezárná az Északi-tengert az Atlanti-óceántól. A hosszabbik, 475 kilométeres szakasz Skóciát kötné össze Norvégiával, valamint egy 160 kilométeres rész Franciaország nyugati részét Anglia délnyugati felével.

A The Guardian összefoglalójából kiderült, hogy az igazi kihívást nem is a gát hossza, hanem a tengermélység jelentheti. Nyugat-Skócia és a norvégiai Bergen között a tenger átlagosan 127 méter mély, de Norvégia partjainál elérheti a 321 métert is.

A szerzők szerint a projekt technológiailag megvalósítható, hiszen az offshore mobil olajfúrók akár 2000 méteres mélységig telepíthetők, míg a hasonló, de rögzített platformú kutak egészen 11 000 méter mélységig lehatolnak a tengerfenékig.

Hollandia harca az emelkedő tengerszinttel

Az eddigi legnagyobb tengeri gát a Seamangeum Seawall, ami Dél-Korea nyugati partját védi 33 kilométer hosszan az átlagosan 36 méter mély Sárga-tenger hullámaitól, de Hollandiában száz éve működik a világ egyik leghosszabb tengeri védőgátja.

Nem véletlen, hogy két holland kutató állt elő az ötlettel, hiszen gátépítésben Hollandia a képzeletbeli világrangsorban előkelő helyet foglal el.

Az ország lakosságának fele a tengerszint alatt fekvő területen él. Ez az ország legfontosabb kereskedelmi és ipari központjait fedi le.

Száz éve kezdték meg a 11 méter magas zárógát építését. Ez a 32 kilométer hosszúságú es 90 méter szélességű gát választja el Hollandia egykori beltengerét az Északi-tengertől. Az Észak-Hollandiát Frízfölddel összekötő építmény egyben autópályaként működik. A viharok és az egyre emelkedő tengerszint miatt a védőgát átépítésre szorul, amelyre a holland kormány több mint félmilliárd eurót irányzott elő.

A globális felmelegedés hatásai

Az ipari forradalom óta a tengerszint átlagosan 21 centiméterrel emelkedett. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által készített jelentés szerint ez a folyamat tovább folytatódhat, még akkor is, ha sikerül a 2018-ban az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásban rögzített vállalásokat teljesíteni. Ebben célként tűzték ki, hogy a globális átlaghőmérséklet növekedését az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt tartsák.

Számításaik szerint ebben az esetben 30–60 centiméteres emelkedéssel lehet számolni.

Amennyiben nem sikerülne a párizsi klímacsúcs céljait elérni, akkor 2100-ra a tengerszint átlagosan egy méterrel, 2300-ig pedig 5,4 méterrel lenne magasabb a jelenlegi szintnél.

Ennek fényében nem tűnik teljesen légből kapott ötletnek Sjoerd Groeskamp és kutatótársa Joakim Kjellson elképzelése, hogy gáttal zárnák le az Északi-tengert az Atlanti-óceántól. Véleményük szerint ezzel lehetne hosszú távon is biztosítani az Északi-tenger mentén élő 25 millió ember biztonságát.

A szerzők felhívják arra a figyelmet, hogy a projekttől függetlenül Észak-Európa 148 ezer kilométer tengerparti szakaszának védelme is jelentős technológiai kihívást jelenthet. Ezen a területen 150 település kerülne közvetlen veszélybe a tengerszint emelkedésével.

A projekt becsült összköltsége 250–550 milliárd között szóródik.

Az elsőre hatalmasnak tűnő szám azonban eltörpül az érintett 15 ország éves gazdasági teljesítménye mellett. Ez az összeg 20 évre lebontva a tengerszint emelkedésnek legjobban kitett öt ország – Egyesült Királyság, Hollandia, Belgium, Dánia és Németország – együttes bruttó éves hazai termékének 0,32 százalékát teszi ki.

Minden bizonnyal ez lenne a modern kori történelem legnagyobb mérnöki projektje. A beruházás nagyságát jól jelzi, hogy összesen 51 milliárd tonna homokra lenne szükség, ez lényegében a világ teljes éves szükségletének felel meg.

Figyelemfelhívásnak szánják

A Holland Királyi Tengerkutató Intézet két oceanográfusa a NEED projektet nem tekinti csodaszernek.

A régió ökoszisztémájára is potenciálisan súlyos következményekkel járhat, ha az Északi-tengert és a Balti-tengert mesterségesen elválasztják az Atlanti-óceántól.

A gát mögötti területen továbbra is számolni kell a folyók vízhozamával, ami önmagában is éves szinten közel egy méterrel emelné a vízszintet.

Ezért legalább száz nagy teljesítményű szivattyú telepítésére lesz szükség,

amely a vizet az óceánba pumpálja. Ez pedig azzal járhat, hogy az óceánvíz sótartalma is jelentősen csökken, amely a biodiverzitásra és az óceánok élővilágára is hatással lesz.

A tengeri védőgát megépítése jelentős gazdasági következményekkel is járhat. Európa négy legforgalmasabb kikötője, Rotterdam, Antwerpen, Bréma és Hamburg lényégében „elszigetelődne”. Új kikötőket kellene építeni, figyelembe véve a gát mögötti létesítmények érdekeit is.

A kutatók szerint az alternatív megoldások is kétségtelenül visszafordíthatatlan környezeti változásokhoz is vezetnek, de annak lesz a legsúlyosabb következménye, ha nem történik változás.

Reményüket fejezték ki, hogy felvetésükkel felhívhatják a társadalom és a döntéshozók figyelmét a tengerszint emelkedésének veszélyeire, és elkezdődik egy globális cselekvési folyamat a probléma kezelésére.