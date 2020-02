Trump kampánycsapata pert indít a The New York Times ellen

Donald Trump kampánycsapata rágalmazás miatt pert indít a The New York Times ellen – jelentette be szerdán este Jenna Ellis, a kampánycsapat jogi tanácsadója.

A New York állam legfelsőbb bíróságán benyújtott perkereset szerint a lap tudatosan hamis állításokat közölt a 2016-os elnökválasztási kampány idején történt orosz beavatkozással kapcsolatban.

Mint a dokumentum fogalmaz: a lap „tudatosan hamis és becsületsértő” állításokat jelentetett meg, mert „szélsőségesen elfogult” Trump elnökkel szemben, és „dúskál a novemberi elnökválasztás inkorrekt befolyásolásában”.

A perkeresetet az elnök kampányának jogászcsapata egy tavaly márciusban megjelentetett publicisztika miatt indította. Max Frankel, a lap korábbi főszerkesztője „Az igazi Trump – orosz ellenszolgáltatás” címmel írt hosszabb cikket, amelyben azt állította: „Nem is volt szükség részletes összejátszásra Trump kampánycsapatának munkatársai és Vlagyimir Putyin oligarchái között, mert már korában átfogó megállapodást kötöttek, mégpedig a Hillary Clinton elleni kampányban nyújtott segítségért cserében az új oroszbarát külpolitikáról”.

A Trump-kampány ügyvédei azzal érvelnek, hogy az ilyen és hasonló kijelentések nemcsak tisztességtelenek, hanem korábban már maga a The New York Times is leleplezte hamisságukat. „Ezek a megállapítások száz százalékig hamisak és rágalmazóak” – írta közleményében Jenna Ellis, Donald Trump újraválasztási kampányának jogi tanácsadója. A jogásznő a közleményben hangsúlyozta azt is, hogy a Times a cikk megjelenésének idején „már tisztában volt a csalárdságával, de szándékosan ártani akart a (Trump-) kampánynak, miközben félrevezette saját olvasóit is”.

Ellis utalt arra is, hogy az említett esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság nem találta bizonyítottnak ezt az elméletet. A Mueller vezette bizottság ugyan 2019 áprilisában hozta nyilvánosságra a jelentést, de a perkereset szerint a lap „már tisztában volt azzal, hogy a Mueller-bizottság várhatóan felmenti a kampánycsapat munkatársait a vádaskodások alól”.

A The New York Times közleményben reagált a várható perre. „A Trump-kamány a bírósághoz fordult, hogy megpróbáljon megbüntetni egy véleménycikket közlő újságírót azért, mert elfogadhatatlannak tartja (annak tartalmát)” – fogalmazott a kommünikében Eileen Murphy szóvivő. Hozzáfűzte: „Szerencsére a törvény védelmezi az amerikaiak jogát a véleményük és következtetéseik kifejtésére, különösen, ha olyan fejleményekről van szó, amelyek a közre nézve fontosak”.

A címlapfotó illusztráció.