Óva int a kínaiak diszkriminálásától az ENSZ

A kínaiakkal és délkelet-ázsiaiakkal szembeni előítéletek elharapódzásától óvott Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa csütörtökön Genfben.

Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa (Fotó: EPA/Salvatore Di Nolfi)

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén Bachelet felszólított minden országot, hogy harcoljon a diszkrimináció különféle megnyilvánulásai ellen, amelyek megszaporodtak a koronavírus terjedésével.

Azt kérte a hatóságoktól, hogy a karanténba helyezett emberek jogait is tartsák tiszteletben, különös tekintettel az orvosi ellátásra, az információhoz való hozzáférésre és a szabad véleménynyilvánításra. Emellett a karanténnak arányosnak kell lennie a kockázatokkal, és időbeli korláttal kell rendelkeznie – hívta fel a figyelmet.

Bachelet kiemelte: a vírussal szembeni küzdelemhez félre kell tenni az előítéleteket, illetve ügyelni kell az átláthatóságra és a közzétett információk valóságtartalmára.

Iránban 245-en fertőződtek meg a vírussal

Eközben Iránban 26-ra nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma, és 245-en fertőződtek meg. Kianus Dzsahánpúr egészségügyi szóvivő elmondta, hogy csak az elmúlt 24 órában 106 új esetet diagnosztizáltak.

Az IRNA állami hírügynökség tájékoztatása szerint koronavírus-fertőzés következtében meghalt Hadi Hoszrosahi, Irán volt vatikáni és egyiptomi nagykövete. A politikust szerdán szállították súlyos állapotban kórházba.

A nap folyamán Modzstaba Zonnúr, az iráni parlament, az Iszlám Tanácskozó Gyűlés nemzetbiztonsági bizottságának vezetője közölte, hogy nála is kimutatták a megbetegedést.

Egy állami lap korábbi tájékoztatása szerint Maszumeh Ebtekar, a nők és a családok ügyeiben illetékes iráni alelnök is megbetegedett. Ebtekar az 1979-es teheráni túszdráma idején vált ismertté mint az Egyesült Államok egykori iráni nagykövetségét megszálló túszejtők – angol nyelvű – szóvivője.

Dzsahánpúr arra kérte az irániakat, hogy csak a legszükségesebb esetben utazzanak az országon belül. A szóvivő jelezte: tervezik, hogy korlátozásokat vezetnek be a síita iszlám vallás szent helyein, és csökkentik a pénteki imák számát, Teheránban el is maradnak. Emellett a kormány egy héttel meghosszabbította a nyilvános tömegrendezvényekre vonatkozó tilalmat.

Sehol sem tervezik karantén bevezetését

Haszan Róháni iráni elnök szerdán azt mondta: a számok meredek emelkedése ellenére sehol sem tervezik karantén bevezetését.

Az Egyesült Arab Emírségek csütörtökön határozatlan időre felfüggesztette a kompforgalmat Iránnal – közölte a WAM helyi hírügynökség. Abu-Dzabi arra kötelezte a kereskedelmi hajókat, hogy 72 órával kikötésük előtt tájékoztassák a hatóságokat a legénység egészségügyi állapotáról, hogy elejét vegyék a vírus terjedésének.

A szomszédos Irakban is tovább nőtt a fertőzöttek száma. A fővárosban, Bagdadban is megjelent a vírus, amelyet egy férfi hurcolt be Iránból. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a fertőzöttet egy bagdadi kórházban ápolják, és jól van.

Az iraki hatóságok betiltották a nyilvános összejöveteleket, csütörtöktől kezdődően 10 napra bezárták az oktatási intézményeket, és jelezték, hogy további országok mellett immár Kuvaitból és Bahreinből sem engedik be az utazókat.

Hasonló megoldáshoz folyamodott Szaúd-Arábia is, amely csütörtökön úgy döntött: nem engedi be a külföldi zarándokokat Mekkába és Medinába. A döntés hívők millióit érintheti a muszlim böjti hónap és az éves mekkai zarándoklat közeledtével. Emellett a hatóságok nem engedik be Szaúd-Arábiába azoknak az országoknak az állampolgárait sem, ahol már megjelent a koronavírus.

Kairóban erősítést kellett hívni a tömeg megfékezéséhez

Rijád döntése káoszhoz és felzúduláshoz vezetett Egyiptom, Törökország és Indonézia repülőterein. Kairóban erősítést kellett hívni a tömeg megfékezéséhez, miután bejelentették a tilalmat. Indonéziában több mint 6000 zarándok rekedt a repülőtereken a szaúdi döntés következtében.

Csak a jakartai repülőtéren több mint 2700 utassal közölték, hogy járatukat törölték – közölte Ali Mahzumi, a vallási ügyek minisztériumának egyik tisztségviselője. Az illetékes hozzátette, hogy több ezren vannak, akik már útra keltek és jelenleg az átszállás miatt Malajziában vagy Dubajban vannak, és vissza kell fordulniuk.

Eközben az izraeli egészségügyi minisztérium közölte, hogy egy Olaszországból hazatérő férfiban kimutatták a koronavírust. A férfi négy nappal korábban érkezett vissza Izraelbe, és a tünetek megjelenését követően pozitív lett a tesztje. Csütörtöktől kéthetes házi karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki Olaszországból tér haza Izraelbe.

Az izraeli hatóságok megtiltották a beutazást az ország területére mindenkinek, aki az utóbbi két hétben Olaszországban járt. Korábban hasonló óvintézkedést vezettek be Kína, Hongkong, Makaó, Thaiföld, Szingapúr és Japán lakosaival és az odalátogatókkal szemben.

Az új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Világszerte több mint 82 ezren fertőződtek meg a kórokozóval, amely több mint 2700 ember halálát okozta. Kínán kívül több mint 40 országban jelent meg a vírus.