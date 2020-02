Elítélték egy csalási ügyben a szlovák újságíró-gyilkosság feltételezett megrendelőjét

Tizenkilenc év szabadságvesztést szabott ki egy szlovák bíróság egy nagy értékű csalás ügyében Marián Kocner nagyvállalkozóra, akit a két évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság ügyében folyó perben a gyilkosság megrendelésével vádolnak. Az ítélet elsőfokú, nem jogerős.

A csalási ügyben ítéletet hozó, bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság ugyancsak 19 év szabadságvesztést szabott ki a per másik fő vádlottjára, Pavol Rusko médiamágnásra. Rusko korábban a legnézettebb szlovák kereskedelmi televízió, a Markíza vezérigazgatója és résztulajdonosa, illetve a kétezres évek elején Mikulás Dzurinda kormányában gazdasági miniszter is volt, az általa alapított, liberális Új Polgár Szövetség (ANO) párt jelöltjeként.

Kocnert és Ruskot a tavaly júliusban kezdődött perben váltóhamisítással vádolták. A vádirat szerint egy harmadik társukkal négy nagy értékű váltót készítettek, összesen 69 millió euró (mintegy 22 milliárd forint) értékben a korábban Rusko által vezetett televízió kárára. Az ügy mindkét most elítélt szereplője jelezte: fellebbez az ítélet ellen.

Mind Rusko, mind pedig Kocner ellen egyidejűleg több más bűnvádi per is folyik. Ruskót egy másik perben azzal is vádolják, hogy megpróbálta megrendelni a korábban általa vezetett kereskedelmi televízió egyik társtulajdonosának meggyilkolását. Kocner ellen több gazdasági hátterű bűnügyben is folyik eljárás, de vélhetően a legkomolyabb vád ellene az, hogy ő rendelte meg a két éve élettársával együtt meggyilkolt fiatal oknyomozó újságíró, Ján Kuciak megölését, amiért – ha bűnösnek találják – 25 évi vagy életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.

Az újságíró-gyilkosság nagy felháborodást váltott ki az országban, s utána hetekig tartó tüntetéssorozat kezdődött, amely mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához, köztük Robert Fico kormányfő lemondásához és kabinetjének széles körű átalakításához vezettek.

A címlapfotó illusztráció.