A magyar családpolitikai rendszer sikereit mutatta be Boszniában Novák Katalin

A magyar családpolitikai rendszer eredményeit ismertette Bosznia-Hercegovinában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, aki az MTI-nek a helyszínről telefonon elmondta: a boszniai döntéshozók leginkább arra a titokra voltak kíváncsiak, hogyan lehet egy ország egyszerre sikeres gazdaságilag és demográfiailag is.

Kiemelte, Zeljka Cvijanoviccsal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, valamint Ankica Gudeljeviccsel, Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterével azokról az elképzelésekről beszélt, amelyekkel Magyarország elérte, hogy pozitív népesedési változásokat érjen el, és közben a gazdasági teljesítménye nem hogy csökkent volna, hanem még növekedett is.

Novák Katalin elmondta, a találkozókon nagy érdeklődéssel fogadták azokat az információkat, amelyek Magyarország utóbbi tíz évben folytatott családközpontú kormányzására vonatkoztak. Novák Katalin a boszniai politikusokkal ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően a 11 százalék feletti munkanélküliségi mutatókat 3,5 százalékra csökkentették, összekötötték a családtámogatásokat a munkavállalással, elérték, hogy ma Magyarországon harmincéves csúcson van a házasságkötések száma, és több mint húsz százalékkal magasabb a gyermekvállalási kedv, mint tíz évvel ezelőtt.

Ismertette azt is, milyen intézkedésekkel érték el, hogy Magyarország egyre vonzóbb a fiatalok számára, és „sokkal többen jönnek ma már haza, mint ahányan elmennek egy adott évben Magyarországról szerencsét próbálni valahova külföldre”. Rámutatott, hogy ez azért is foglalkoztatja nagyon a boszniai-hercegovinaiakat, mert náluk nagyon jelentős az elvándorlás, óriási tömegek hagyták el az országot, ami a demográfiai kihívások sorát gyarapította.

Kiemelte, hogy nagy érdeklődést váltott ki a családiadókedvezmény-rendszer felépítése, és Szarajevó is szeretné kitalálni annak a módját, hogy ezt Boszniában is alkalmazni lehessen. „Náluk azonban a döntéshozatal sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint Magyarországon, hiszen az országrészeknek, valamint a három államalkotó nemzetnek az együttműködésére van szükség” – tette hozzá. Ezen felül a babaváró támogatás sikeréről is szívesen hallottak beszámolót a boszniai politikusok, hiszen ők is gondolkodtak már valami hasonlónak a bevezetésén.

Novák Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy Bosznia-Hercegovina számára nagyon fontos az ország stabilitásának a megőrzése, valamint az, hogy minél hamarabb az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon az ország. Rámutatott, hogy Magyarország mindig is támogatta a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációját, és ebben Szarajevó szövetségesnek tekintheti Budapestet.

Az államtitkár kitért arra is, hogy Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos „nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a bővítési folyamatot előrelendítsék”. Hozzátette: „számíthatunk arra, hogy a magyar biztos munkájának is köszönhetően ismét lendületet kaphat a bővítési folyamat, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez a régió is része Európának, és mindannyiunk érdeke lenne, hogy a Nyugat-Balkán mielőbb szervesen kapcsolódhasson az Európai Unióhoz”.

A címlapfotó illusztráció.