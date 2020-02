Trump szerint nagy győzelem a nőknek Harvey Weinstein elítélése

Az amerikai elnök szerint nagy győzelem a nőknek és erős üzenet, hogy egy New York-i bíróság esküdtszéke bűnösnek mondta ki hétfőn Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogult nemi erőszak és szexuális támadás vádjában.

„Úgy gondolom, hogy a nők szempontjából ez egy nagy dolog. Nagy győzelem volt, és nagyon-nagyon erős üzenetet küld” – mondta kedden Újdelhiben Donald Trump, akit magát is szexuális zaklatással vádolta több nő még elnökké választása előtt.

„Én nem vagyok Harvey Weinstein rajongója. Akik kedvelték őt, azok a demokraták. Michelle Obama imádta őt, Hillary Clinton imádta őt, (Weinstein) sok pénzt adott a demokratáknak” – mondta az indiai látogatáson tartózkodó elnök.

Hillary Clinton volt külügyminiszter és elnökjelölt is üdvözölte a filmproducer ügyében hozott ítéletet. A berlini filmfesztiválon részt vevő demokrata párti politikus szerint ideje volt, hogy Harvey Weinstein elszámoljon tetteivel és az esküdtszék ítélete ebből a szempontból önmagáért beszél.

Clinton elismerte, hogy a producer támogatta a demokrata párti elnökjelöltek kampányát, de szerinte Weinstein elítélése nem ok arra, hogy bárkit is megakadályozzanak a politikai kampányok finanszírozásában, viszont ok arra, hogy véget vessenek az olyan magatartásnak, amely őt börtönbe juttatta.

A 72 éves volt amerikai first lady egy róla szóló négyrészes dokumentumfilm bemutatójára érkezett a német fővárosba.

Az esküdtszék egykori munkatársa, Mimi Haleyi elleni szexuális támadásban és Jessica Mann színésznőjelölt 2013-ban történt megerőszakolásában nyilvánította bűnösnek a 67 éves Weinsteint, akit a legsúlyosabb vádpont, a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól felmentett.

Hollywood egykori nagyhatalmú producerére 25 év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. Ha bűnösnek találták volna a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádjában, akár életfogytiglanit is kaphatott volna.

Az esküdtszék döntése után az addig szabadlábon védekező Weinsteint a bíró utasítására megbilincselték, de nem a Rikers szigeti börtönbe, hanem egy kórházba szállították mellkasi fájdalom miatt. Szóvivője szerint kedden is benntartották megfigyelésre a manhattani Bellevue kórházban, amelynek van egy fogvatartotti részlege.

A bíróság március 11-én hirdeti ki, hogy milyen büntetést szab ki a vádlottra. „Ártatlan vagyok! Ártatlan vagyok! Hogyan történhet meg ilyesmi Amerikában?” – mondta egyik ügyvédje szerint Weinstein, amikor hétfőn elvezették a bírósági tárgyalóteremből.