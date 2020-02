Hőérzékelő kapukkal készülnek a cannes-i filmfesztivál

Hőérzékelő kapukat rendelt az új típusú koronavírus kiszűrésére a cannes-i önkormányzat. A berendezéseket a filmfesztiválnak helyet adó épület, a kikötő és a repülőtér bejáratainál állítják fel – írta a Nice-Matin regionális napilap kedden.

A BFM hírtelevízió helyszíni tudósítása szerint a május 12-én kezdő 73. cannes-i filmfesztivál rendezvényeire várhatóan már csak a testhőmérséklet ellenőrzése után lehet bejutni, és a tenger felöl is csak a hőérzékelő kapukon keresztül lehet majd a szárazföldre lépni. Cannes-ban már most is ellenőriznek minden partra szálló utast.

A tengerparti kisvárosban szolgálatot teljesítő valamennyi rendőrt felszerelik lázmérővel, elsősorban a gyerekek és idős emberek ellenőrzésére.

Lapértesülés szerint Cannes önkormányzata sok egészségügyi maszkokat is rendelt.

David Lisnard cannes-i polgármester a helyi prefektúrától azt kérte, hogy a szomszédos Nizza kórházához hasonlóan a cannes-i egészségügyi intézményeket is szerelje fel minden szükséges eszközzel az esetleges megbetegedések tesztelésére és kiszűrésére.

A szomszédos észak-olaszországi járványhelyzetre utalva Olivier Véran francia egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy a járvány az ország kapujánál van. Megerősítette, hogy Franciaországban továbbra sincs új fertőzött, a korábban diagnosztizált 12 beteg közül 11-en meggyógyultak, egy nyolcvanéves kínai turista pedig meghalt.

A címlapfotó illusztráció.